`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
الاحتلال يصعّد عدوانه على قطاع غزة وغارات مكثفة تستهدف خان يونس ورفح
الاحتلال يصعّد عدوانه على قطاع غزة وغارات مكثفة تستهدف خان يونس ورفح

2026-01-05 12:49
71

صعّدت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، فشنّت العديد من الغارات الجوية المكثفة؛ لاسيما على مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع، تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف ومركز وعمليات نسف للمباني السكنية، وإطلاق نار على مناطق متفرقة، ما أسفر عن ارتقاء مزيد من الشهداء ووقوع جرحى.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال الصهيوني قد شنّ، صباح اليوم الاثنين (05/01/2026)، سلسلة غارات جوية على شمال وشرق مدينتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة. وأكدت المصادر أن طيران الاحتلال شنّ، منذ ساعات الفجر الأولى، ما لا يقل عن 12 غارة جوية استهدفت مدينتي رفح وخان يونس؛ فيما شهدت المناطق الشمالية الغربية قصفًا مدفعيًا متواصلًا من الدبابات "الإسرائيلية".

كما قصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، عدة أحياء في شمال وشرق مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات الحربية. ونفذت عمليات نسف استهدفت عددًا من المباني سكنية في شرق خان يونس.

في وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف صوب المناطق الشرقية لمدينة غزة. وأفيد عن ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى جراء انهيار منزل مكوّن من خمسة طوابق يعود لعائلة الشنا في مخيم المغازي، وسط القطاع، كان قد تعرّض لقصف سابق خلال حرب الإبادة، في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع ويزيد من مخاطر انهيار المباني المتصدعة. 

هذا؛ وتواصل طواقم الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار. وأسفرت خروقات الاحتلال، خلال الساعات الـ24 الماضية، عن استشهاد ثلاثة مواطنين في مدينة خان يونس.

الاحصائيات

أفادت مصادر طبية، في مستشفيات قطاع غزة، بوصول جثامين 3 شهداء جدد و16 إصابة، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع حصيلة الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطاع غزة، منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 420 شهيدًا و1184 مصابًا؛ فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 684 جثمانًا من تحت أنقاض عدد من المباني المدمرة.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة؛ فقد ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 71386 شهيدًا و171264 جريحًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
