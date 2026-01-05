كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

2026-01-05 12:58
أكد اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أن: "العدوان العسكري، والذي استهدف مواقع حيوية في العاصمة الفنزويلية، يُعدّ اعتداءً صارخًا على سيادة فنزويلا وحق شعبها في تقرير مصيره واستقلاله الوطني".

وأعلن الاتحاد، في بيان له اليوم الاثنين (05/01/2026): "تضامنه الكامل مع المركزية الوحدوية لعمال فنزويلا (CUTV) والقوى الشعبية العمالية في البلاد"، لافتا إلى أن: "هذه الاعتداءات تمثل جزءًا من سياسات الهيمنة الإمبريالية التي تهدف إلى نهب الثروات الوطنية وفرض السيطرة على إرادة الشعوب الحرة". 

أضاف الاتحاد في بيانه: "بدعمنا الثابت لحقوق الشعوب المظلومة، نقف جنبًا إلى جنب مع فنزويلا، شعبًا وعمالًا، في دفاعه عن سيادته وحقه في تقرير مصيره"، مشددًا على: "مسؤولية العمال والعاملات في فنزويلا في حماية أرواحهم والمساهمة في جهود الدفاع عن الوطن، وعلى أن النضال من أجل السيادة الوطنية وحق تقرير المصير والكرامة الشعبية والوطنية هو واجب أخلاقي وسياسي لكل النقابات الصادقة والمستقلة في العالم".

ختم اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بيانه: "نعلن، بكل وضوح، أن التضامن العمالي الدولي ليس شعارًا، بل هو أداة حقيقية للدفاع عن الشعوب الحرة، وأن وحدة الصف النقابي العالمي تمثل الدرع الأقوى في مواجهة أي عدوان".

