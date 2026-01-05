توقعت دائرة التقديرات، في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني، أن يكون الطقس، في يوم غد، غائمًا جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي طفيف ب=في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة. كما يبقى التحذير من خطر الانزلاقات على الطرق الداخلية والجبلية ابتداءً من 1500 متر، بسبب تكوّن الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

كما جاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، خلال الأيام المقبلة، تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية تتخطّى معدلاتها الموسمية، وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل، لاسيما في المناطق الجبلية والداخلية، حتّى فجر يوم الجمعة، حين تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليًّا جنوب ايطاليا يقترب تدريجًا، ويكون مصحوبًا بكتل هوائية باردة يؤدي إلى طقس متقلب وماطر مع عواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات.

تحذير: من خطر الانزلاق بسبب تشكّل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني، في العاصمة بيروت، بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

يوم الاثنين: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة النهارية، والتي تتخطّى معدلاتها الموسمية، تبقى الأجواء الباردة خلال الليل؛ لاسيما في المناطق الجبلية والداخلية مع التحذير من تكوّن طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، ابتداءً من ارتفاع 1400 متر.

يوم الثلاثاء: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما يبقى التحذير من خطر الانزلاقات على الطرق الداخلية والجبلية ابتداءً من 1500 متر، بسبب تكوّن الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

يوم الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، لاسيما في الداخل وعلى الجبال وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

يوم الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تلامس ال 24 درجة ساحلًا، يتحول الطقس مساء إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وتنشط الرياح، وتصل سرعتها في فجر يوم الجمعة إلى حدود الـ 60 كلم/س.

- الحرارة على الساحل من 11 إلى 22 درجة، فوق الجبال من درجتين إلى 15 درجة، في الداخل من درجة إلى 18 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالًا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:20 درجة.

- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

