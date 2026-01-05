كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
العدو "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته على السيادة اللبنانية

2026-01-05 13:59
واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على السيادة اللبنانية، وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وضمنًا للقرار الأممي الرقم 1701، بسلسلة استهدافات شملت مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني.

وأفاد تقرير لموقع العهد الإخباري بأن طائرة مسيّرة تابعة للعدو الصهيوني شنّت بعيد ظهر اليوم الاثنين 05/01/2026، غارة جوية استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في بلدة بريقع الواقعة في قضاء النبطية.

وتبيّن أن السيارة المستهدفة كانت مركونة إلى جانب الطريق العام، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بالكامل، فيما تسببت الغارة "الإسرائيلية" الجديدة بوقوع إصابتين في صفوف المواطنين بحسب بيان لوزارة الصحة.

وأقدمت محلقة معادية من نوع "كواد كابتر" صباح اليوم على إلقاء عدد من العبوات المتفجرة قرب أحد المنازل في مدينة الخيام، أدت إلى تدمير قِن للدجاج.

وقبيل منتصف الليلة الماضية، تسللت مجموعة من جنود الاحتلال إلى حي تلة العاصي الواقع في شرق بلدة ميس الجبل الحدودية، متجاوزة السياج التقني، وقامت بعملية كشف ومسح في المكان، مستخدمة كشَّافات ضوئية، ما دفع الجيش اللبناني للتحرك في المنطقة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لمنع استمرار الخرق "الإسرائيلي" عند أطراف البلدة.

وأقدمت قوة من جيش الاحتلال على وضع أسلاك شائكة داخل الأراضي اللبنانية بعمق 150 مترًا في محلة بوابة السروات شرقي تلة هرمون مقابل بلدة يارون الحدودية في الجنوب. وقامت دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفل بالكشف على المكان لتوثيق الخرق الجديد وتثبيته.

وكان العدو الصهيوني واصل اعتداءاته في الساعات الماضية بغارة جوية شنها الطيران المُسيَّر على سيارة مدنية أثناء مرورها على طريق عام تبنين – صفد البطيخ – الجميجمة ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

