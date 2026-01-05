كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الخارجية الصينية: تحركات أميركا في فنزويلا تنتهك القانون الدولي
الخارجية الصينية: تحركات أميركا في فنزويلا تنتهك القانون الدولي

2026-01-05 14:39
دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين 4 كانون الثاني 2026، إلى الإفراج ‌فورًا عن ‌الرئيس ‌الفنزويلي نيكولاس مادورو ​عقب ‌الهجوم الأميركي على بلاده.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في ‌مؤتمر صحافي دوري إن "الصين تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال الولايات ​المتحدة لمادورو وزوجته، وتتابع عن كثب الوضع الأمني"، مشيرًا إلى أنّ "الصين حافظت على تواصل وتعاون إيجابيين مع الحكومة الفنزويلية".

ورأت الخارجية الصينية أنّ "تحركات أميركا في فنزويلا تنتهك القانون الدولي"، مؤكّدةً أنّ "بكين تعارض استخدام القوة الذي ينتهك سيادة الدولة في العلاقات الدولية".

وبشأن تولي نائبة الرئيس الفنزويلي مهامه، قالت الخارجية الصينية في بيانها: "نعتقد أن حكومة فنزويلا ستتعامل مع شؤونها الداخلية بالشكل السليم استنادًا للدستور والقانون".

كذلك أكّدت الخارجية الصينية تمسك بكين "بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول، ودعمها لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لبحث لهجمات الأميركية الأخيرة في فنزويلا".

الكلمات المفتاحية
الصين فنزويلا أميركا
