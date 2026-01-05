كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي عشرات القتلى في الهجمات الأميركية على فنزويلا

عربي ودولي

ترامب يهدد كولومبيا ويهاجم المكسيك ويصعّد لهجته تجاه كوبا وإيران
عربي ودولي

ترامب يهدد كولومبيا ويهاجم المكسيك ويصعّد لهجته تجاه كوبا وإيران

2026-01-05 14:42
72

في ظل تصاعد القلق في الدول الأميركية اللاتينية بعد العملية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة تصريحات مثيرة حول كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران، أشار فيها إلى تدخلات محتملة أو تصعيد مستقبلي.

 وقد هدد الرئيس الأميركي اليوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026، نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، واصفًا إياه بـ"الرجل المريض".

وخلال تصريحات صحفية من على متن الطائرة الرئاسية قال ترامب إنّ "كولومبيا يديرها رجل مريض، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، مشيرًا إلى أنّ "عملية كولومبيا تبدو جيدة بالنسبة إلي"،  في إشارة إلى احتمال شن عملية مشابهة لتلك التي نُفذت ضد فنزويلا.

كما توعد ترامب نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، قائلًا إنها "ستدفع ثمنًا باهظًا، ربما أسوأ من مصير مادورو"، إذا لم "تفعل ما هو صحيح"، مُشيرا إلى أن مادورو "استسلم على الفور".

كذلك هاجم الرئيس الأميركي المكسيك، مشددًا على أنها "يجب أن تضبط أمورها"، وفق وصفه، مضيفًا "علينا أن نفعل شيئًا بشأن المكسيك".

وتابع تهديداته لدول المنطقة متوجهًا إلى كوبا. لكنه استبعد الحاجة لتدخل عسكري أميركي ‌في كوبا ‌لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها، وفق تعبيره.

وأخيرًا، تحدث ترامب عن إيران، محذرًا من أن واشنطن تراقب الوضع هناك عن كثب، وقال: "إذا قتلوا المتظاهرين كما فعلوا في الماضي، فسيتلقون ضربة قوية جدًا".

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب فنزويلا كولومبيا
إقرأ المزيد
المزيد
ترامب استبعد دعم ماتشادو لرئاسة فنزويلا بسبب قبولها جائزة
ترامب استبعد دعم ماتشادو لرئاسة فنزويلا بسبب قبولها جائزة "نوبل للسلام"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
عشرات القتلى في الهجمات الأميركية على فنزويلا
عشرات القتلى في الهجمات الأميركية على فنزويلا
عربي ودولي منذ 3 ساعات
ترامب يهدد كولومبيا ويهاجم المكسيك ويصعّد لهجته تجاه كوبا وإيران
ترامب يهدد كولومبيا ويهاجم المكسيك ويصعّد لهجته تجاه كوبا وإيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الخارجية الصينية: تحركات أميركا في فنزويلا تنتهك القانون الدولي
الخارجية الصينية: تحركات أميركا في فنزويلا تنتهك القانون الدولي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
ترامب استبعد دعم ماتشادو لرئاسة فنزويلا بسبب قبولها جائزة
ترامب استبعد دعم ماتشادو لرئاسة فنزويلا بسبب قبولها جائزة "نوبل للسلام"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
عشرات القتلى في الهجمات الأميركية على فنزويلا
عشرات القتلى في الهجمات الأميركية على فنزويلا
عربي ودولي منذ 3 ساعات
ترامب يهدد كولومبيا ويهاجم المكسيك ويصعّد لهجته تجاه كوبا وإيران
ترامب يهدد كولومبيا ويهاجم المكسيك ويصعّد لهجته تجاه كوبا وإيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الخارجية الصينية: تحركات أميركا في فنزويلا تنتهك القانون الدولي
الخارجية الصينية: تحركات أميركا في فنزويلا تنتهك القانون الدولي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة