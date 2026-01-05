في ظل تصاعد القلق في الدول الأميركية اللاتينية بعد العملية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة تصريحات مثيرة حول كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران، أشار فيها إلى تدخلات محتملة أو تصعيد مستقبلي.

وقد هدد الرئيس الأميركي اليوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026، نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، واصفًا إياه بـ"الرجل المريض".

وخلال تصريحات صحفية من على متن الطائرة الرئاسية قال ترامب إنّ "كولومبيا يديرها رجل مريض، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، مشيرًا إلى أنّ "عملية كولومبيا تبدو جيدة بالنسبة إلي"، في إشارة إلى احتمال شن عملية مشابهة لتلك التي نُفذت ضد فنزويلا.

كما توعد ترامب نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، قائلًا إنها "ستدفع ثمنًا باهظًا، ربما أسوأ من مصير مادورو"، إذا لم "تفعل ما هو صحيح"، مُشيرا إلى أن مادورو "استسلم على الفور".

كذلك هاجم الرئيس الأميركي المكسيك، مشددًا على أنها "يجب أن تضبط أمورها"، وفق وصفه، مضيفًا "علينا أن نفعل شيئًا بشأن المكسيك".

وتابع تهديداته لدول المنطقة متوجهًا إلى كوبا. لكنه استبعد الحاجة لتدخل عسكري أميركي ‌في كوبا ‌لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها، وفق تعبيره.

وأخيرًا، تحدث ترامب عن إيران، محذرًا من أن واشنطن تراقب الوضع هناك عن كثب، وقال: "إذا قتلوا المتظاهرين كما فعلوا في الماضي، فسيتلقون ضربة قوية جدًا".

