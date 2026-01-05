كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي الاعتراف "الإسرائيلي" بأرض الصومال كوظيفة جيوسياسية: قراءة في سيناريوهات ما بعد غزّة

فلسطين

هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد وانتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن عوفر
فلسطين

هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد وانتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن عوفر

2026-01-05 14:46
84

قالت هيئة الأسرى الفلسطينيين إنّ مرض "سكابيوس" يهاجم أجساد الأسرى الهزيلة مرات عديدة بسبب رفض إدارة مصلحة سجن عوفر تقديم العلاج للأسرى عدا عن رداءة مواد التنظيف الشخصية المقدمة للأسرى وقلتها، ما يثبت أن إدارة مصلحة السجون تتعمد قتل الأسرى بشكل بطيء ومتعمد.

ولفتت الهيئة إلى أنّ الأسير عبد الله خليل علي أبو عطية (26 عامًا) من مخيم الأمعري والمعتقل بتاريخ 12/8/2025 القابع في سجن عوفر قسم 26، يعاني من وجود تقرحات في رأسه وهي عبارة عن بقع حمراء تسبب الحكة، بسبب رداءة وقلة مواد النظافة الشخصية المقدمة للأسرى للاستحمام.

وأفاد الأسير لمحامية هيئة الأسرى أن مرض "سكابيوس" منتشر بالقسم بشكل شبه كامل تزامنًا مع إهمال طبي متعمد من إدارة مصلحة السجون التي ترفض تقديم أي علاج للأسرى المصابين بالمرض.

وفي ذات السياق فإن الأسير علي داود محمود ريان، 19 عامًا من بيت دقو شمال غرب القدس والمعتقل بتاريخ 3/6/2024، يعاني أيضًا من مرض "سكابيوس" للمرة الثانية بسبب الإهمال الطبي وقلة النظافة، وأفادت محامية الهيئة التي زارت الأسير بأن الملابس التي حضر بها متسخة جدًا بسبب عدم توفير إدارة مصلحة السجون ملابس إضافية للأسرى، كما مواد التنظيف لا تكفي كل الأسرى لغسيل ملابسهم.

يذكر أن الأسير ريان وهو المعيل الوحيد لعائلته بعد استشهاد والده داود ريان بتاريخ 3/11/2022 خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لقريتهم. 
 
وبحسب محامية الهيئة فإن الأسير علي ناصر الفقيه، 24 عامًا من بلدة قطنة شمال غرب القدس والمعتقل بتاريخ  6/5/2024 قسم 11 غرفة رقم 1، فقد القدرة على السمع بأذنه اليسرى بشكل كامل بسبب تعرضه للضرب من قبل ما تسمى قوة "الكيتر" برفقة عدد من الأسرى تزامنًا مع رفض تقديم العلاج له، بالرغم من أنه طالب إدارة سجن عوفر مرارًا وتكرارًا لتقديم العلاج، مشيرةً إلى أنهم قاموا بمصادرة ملابس الأسرى ولم يبقوا معهم إلا جكيت الشاباص ذات اللون البني والبلوزة السكنية المقدمة من الصليب الأحمر، وكذلك تم مصادرة الملابس الداخلية الخاصة بالأسرى.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
غزة عام 2025.. هدنة على ورقة
غزة عام 2025.. هدنة على ورقة
فلسطين منذ 3 ساعات
هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد وانتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن عوفر
هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد وانتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن عوفر
فلسطين منذ 3 ساعات
الاحتلال يصعّد عدوانه على قطاع غزة وغارات مكثفة تستهدف خان يونس ورفح
الاحتلال يصعّد عدوانه على قطاع غزة وغارات مكثفة تستهدف خان يونس ورفح
فلسطين منذ 5 ساعات
اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
غزة عام 2025.. هدنة على ورقة
غزة عام 2025.. هدنة على ورقة
فلسطين منذ 3 ساعات
الاعتراف
الاعتراف "الإسرائيلي" بأرض الصومال كوظيفة جيوسياسية: قراءة في سيناريوهات ما بعد غزّة
نقاط على الحروف منذ 3 ساعات
هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد وانتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن عوفر
هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد وانتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن عوفر
فلسطين منذ 3 ساعات
تقرير صهيوني: الجيش
تقرير صهيوني: الجيش "الإسرائيلي" لا يعترف بالمقاتلين الذين انهاروا بعد تسريحهم
عين على العدو منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة