ارتفع الذهب بأكثر من 2% اليوم الاثنين 5/ كانون الثاني/ يناير 2026، فيما سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب ملحوظة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2.07% ليصل إلى 4420.3 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان المعدن النفيس قد بلغ مستوى قياسيًا عند 4549.71 دولارًا للأوقية في 26كانون الأول/ ديسمبر 2025.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.4% إلى 4433.70 دولارًا للأوقية.

وحقق الذهب مكاسب قوية خلال عام 2025، إذ أنهى العام على ارتفاع نسبته 64%، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979، مدعومًا بتخفيضات أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب التدفقات القوية إلى الصناديق المتداولة في البورصة.

ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يُقدِم مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري، وهو ما يعزز جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت اعتقال مادورو يوم السبت الماضي، في واقعة قيل إنها أسفرت عن سقوط مدنيين، في حين صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن ستفرض سيطرتها على البلاد.

وفي المقابل، تولت ديلسي رودريغيز؛ نائبة الرئيس الفنزويلي، منصب الرئيس المؤقت بدعم من المحكمة العليا، مؤكدة أن مادورو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.

الفضة وبقية المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.9% إلى 75.50 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأنهت الفضة عام 2025 بمكاسب قوية بلغت 147%، متفوقة على الذهب، ومسجلة أفضل أداء سنوي في تاريخها، مدعومة بتصنيفها معدنًا أميركيًا حيويًا، إلى جانب القيود على المعروض وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

كما صعد البلاتين بنسبة 3.7% في المعاملات الفورية إلى 2228.43 دولارًا للأوقية، بعد أن ارتفع بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة، فيما كان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارًا الأسبوع الماضي.

وارتفع البلاديوم بدوره بنسبة 1.58% ليصل إلى 1669 دولارًا للأوقية.

النحاس والمعادن الأساسية

وفي سوق المعادن الأساسية، ارتفع سعر النحاس مقتربًا من مستوى قياسي، وسط مخاوف من انخفاض المعروض خلال العام الجديد، إلى جانب تفاؤل المستثمرين في الأسواق العالمية.

وصعدت العقود الآجلة القياسية للنحاس بنحو 3% في بورصة لندن للمعادن، مقتربة من ذروتها المسجلة الأسبوع الماضي عند أقل بقليل من 13 ألف دولار للطن.

ودفعت المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية محتملة التجار إلى تسريع الشحنات نحو الولايات المتحدة، ما أدى إلى تشديد المعروض في مناطق أخرى، في حين هدد بدء إضراب في منجم مانتوفيردي في تشيلي بزيادة مخاطر نقص الإمدادات، في ظل تزايد الطلب العالمي.

وعلى نطاق أوسع، قيّم المستثمرون تداعيات اعتقال مادورو على سياسات واشنطن تجاه الموارد الحيوية للأمن والنمو الاقتصادي.

وارتفع سعر النحاس بنسبة 42% خلال عام 2025، مسجلًا أفضل أداء سنوي له منذ عام 2009، مدعومًا بدوره الحيوي في التحول نحو الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق، أشار محللو شركة "تشاينا سيكيوريتيز" إلى أن النقص في المعروض عالميًا، إلى جانب الاضطرابات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، يدفع أسعار النحاس إلى مزيد من الارتفاع، متوقعين عجزًا يتجاوز 100 ألف طن في سوق النحاس العالمي خلال عام 2026.

وسجل النحاس لأجَل ثلاثة أشهر ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 3% ليبلغ 12,839 دولارًا للطن في بورصة لندن، فيما وصل إلى 12,823 دولارًا للطن في شنغهاي.

كما ارتفع الألومنيوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 3069 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2022، مدعومًا بتوقعات تراجع المعروض وزيادة الطلب على المدى الطويل.

وفي سنغافورة، زاد سعر خام الحديد بنسبة 0.3% ليصل إلى 105.9 دولارات للطن.

