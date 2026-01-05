كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي عراقتشي: حديث ترامب عن "السلام" بلغة القوة يعني قانون الغاب

لبنان

العدو يقصف مباني سكنية في بلدات المنارة وعين التينة وأنان وكفر حتى
لبنان

العدو يقصف مباني سكنية في بلدات المنارة وعين التينة وأنان وكفر حتى

2026-01-05 19:31
83

واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على السيادة اللبنانية، وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث عاود تهديداته الاثنين 5 كانون الثاني/يناير 2025، بـ"إخلاء" المباني السكنية ثم قصفها، قاصدًا مباني محدّدة في بلدتيَ المنارة وعين التينةَ في البقاع الغربي، وبلدتَي أنان في قضاء جزين وكفر حتى في الجنوب.

وقصف الطيران الحربي الصهيوني المنازل المهدّدة في كل من عين التينة والمنارة وأنان وكفر حتى، مما أدىّ إلى تدميرها وإحداث أضرار في ممتلكات المواطنين.

وسبق ذلك قطع الطريق في أنان بين صيدا وجزين بعد التهديد الصهيوني، وجرى أيضًا قطع الطريق بين بلدتَي كفر حتى وكفر ملكي حفاظًا على سلامة المواطنين بعد التهديدات الصهيونية.

وأعقب ذلك، استهداف مدفعية العدو الوادي بين بلدتَي الضهيرة وعلما الشعب الجنوبيتَيْن بعدد من القذائف.

ولم تتوقّف، منذ صباح اليوم، الاعتداءات الصهيونية، فقد استهدفت طائرة مُسيَّرة صهيونية بغارة سيارة من نوع "رابيد" في بلدة بريقع الواقعة في قضاء النبطية، مسفرةً عن إصابة مواطنين اثنين، بحسب بيان لوزارة الصحة.

كذلك، ألقت مُحلَّقة صهيونية من نوع "كواد كابتر" عددًا من العبوات المتفجّرة قرب أحد المنازل في مدينة الخيام، أدّت إلى تدمير قِن للدجاج.

وفي سياق متصل، قامت دورية من قوات "اليونيفيل"، لدى مرورها في ساحة بلدة ميس الجبل الجنوبية، بالتصدّي لمُحلّقة "إسرائيلية" قامت بالتشويش على آلياتها لإبعادها، فيما تعمّدت التحليق فوق دورية "اليونيفيل" على عُلُو منخفض.
 

الكلمات المفتاحية
البقاع الغربي عين التينة الجنوب العدو الصهيوني المنارة أنان كفر حتى
إقرأ المزيد
المزيد
العدو يقصف مباني سكنية في بلدات المنارة وعين التينة وأنان وكفر حتى
العدو يقصف مباني سكنية في بلدات المنارة وعين التينة وأنان وكفر حتى
لبنان منذ ساعتين
لجنة المال والموازنة تُقر موازنة وزارة الصحة مع تعديلات على بنود الاستشفاء والرعاية
لجنة المال والموازنة تُقر موازنة وزارة الصحة مع تعديلات على بنود الاستشفاء والرعاية
لبنان منذ ساعتين
الخير في شهادته أمام القضاء: سمَّينا سلام بعد توجيهات من أبي عمر بعدم تسمية ميقاتي
الخير في شهادته أمام القضاء: سمَّينا سلام بعد توجيهات من أبي عمر بعدم تسمية ميقاتي
لبنان منذ 4 ساعات
عز الدين: الحاج قاسم سليماني كان رجلًا أمميًا حمل قضية فلسطين واستشهد على طريقها
عز الدين: الحاج قاسم سليماني كان رجلًا أمميًا حمل قضية فلسطين واستشهد على طريقها
لبنان منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
العدو يقصف مباني سكنية في بلدات المنارة وعين التينة وأنان وكفر حتى
العدو يقصف مباني سكنية في بلدات المنارة وعين التينة وأنان وكفر حتى
لبنان منذ ساعتين
العدو
العدو "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته على السيادة اللبنانية
لبنان منذ 7 ساعات
جيش الاحتلال يضع أسلاكًا شائكة داخل الأراضي اللبنانية وشهيدان بغارة على طريق تبنين
جيش الاحتلال يضع أسلاكًا شائكة داخل الأراضي اللبنانية وشهيدان بغارة على طريق تبنين
لبنان منذ يوم
العدوان الصهيوني مستمر.. العدو يشن سلسلة غارات جنوبًا
العدوان الصهيوني مستمر.. العدو يشن سلسلة غارات جنوبًا
لبنان منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة