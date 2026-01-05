واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على السيادة اللبنانية، وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث عاود تهديداته الاثنين 5 كانون الثاني/يناير 2025، بـ"إخلاء" المباني السكنية ثم قصفها، قاصدًا مباني محدّدة في بلدتيَ المنارة وعين التينةَ في البقاع الغربي، وبلدتَي أنان في قضاء جزين وكفر حتى في الجنوب.

وقصف الطيران الحربي الصهيوني المنازل المهدّدة في كل من عين التينة والمنارة وأنان وكفر حتى، مما أدىّ إلى تدميرها وإحداث أضرار في ممتلكات المواطنين.

وسبق ذلك قطع الطريق في أنان بين صيدا وجزين بعد التهديد الصهيوني، وجرى أيضًا قطع الطريق بين بلدتَي كفر حتى وكفر ملكي حفاظًا على سلامة المواطنين بعد التهديدات الصهيونية.

وأعقب ذلك، استهداف مدفعية العدو الوادي بين بلدتَي الضهيرة وعلما الشعب الجنوبيتَيْن بعدد من القذائف.

ولم تتوقّف، منذ صباح اليوم، الاعتداءات الصهيونية، فقد استهدفت طائرة مُسيَّرة صهيونية بغارة سيارة من نوع "رابيد" في بلدة بريقع الواقعة في قضاء النبطية، مسفرةً عن إصابة مواطنين اثنين، بحسب بيان لوزارة الصحة.

كذلك، ألقت مُحلَّقة صهيونية من نوع "كواد كابتر" عددًا من العبوات المتفجّرة قرب أحد المنازل في مدينة الخيام، أدّت إلى تدمير قِن للدجاج.

وفي سياق متصل، قامت دورية من قوات "اليونيفيل"، لدى مرورها في ساحة بلدة ميس الجبل الجنوبية، بالتصدّي لمُحلّقة "إسرائيلية" قامت بالتشويش على آلياتها لإبعادها، فيما تعمّدت التحليق فوق دورية "اليونيفيل" على عُلُو منخفض.



