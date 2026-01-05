كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي الرئيس الكولومبي يردّ على ترامب: سأحمل السلاح من أجل الوطن

إيران

عراقتشي: حديث ترامب عن
إيران

عراقتشي: حديث ترامب عن "السلام" بلغة القوة يعني قانون الغاب

2026-01-05 20:36
52

أكّد وزير الخارجية الإيراني؛ عباس عراقتشي، الاثنين 5 كانون الثاني/يناير 2025، أنّه "عندما يتحدث ترامب عن "السلام" بلغة القوة، فإنّه في الواقع يتحدث عن قانون الغاب". 

وقال عراقتشي للصحافيين، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني: "يقول ترامب إنّ من يملك القوة الأكبر يستطيع فعل ما يشاء، وهذا النهج يعني تقويض جميع إنجازات المجتمع الدولي على مدى الـ80 عامًا الماضية".

وتابع عراقتشي قوله: "كان الجميع يسعى إلى تحقيق السلام عبر الدبلوماسية والحوار، إلّا أنّ مثل هذه القضية تعني تقويض جميع إنجازات المجتمع الدولي على مدى الـ80 عامًا الماضية، وبعد الحرب العالمية الثانية التي استُنِد إليها في تنظيم النظام الدولي القائم على القانون والقانون الدولي".

وشدّد وزير الخارجية الإيراني على أنّ خطوة ترامب ضد فنزويلا "تطوُّر جديد دفع معظم الدول، ومن يُطلق عليهم خبراء العلاقات الدولية، إلى إبداء رأيهم في هذه القضية واعتبارها مشكلة".

وأضاف: "تم خلال اجتماع اليوم مع ممثلي السلطة التشريعية استعراض آخر المستجدات في فنزويلا وما جرى فيها؛ ولا تزال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فنزويلا مفتوحة، وسفيرنا وزملاؤنا يواصلون مهامهم. وبناءً عليه، تتم مراقبة الوضع بانتظام، ويتم إبلاغ المواطنين الإيرانيين في هذا البلد. وضعهم جيّد تمامًا، ولم تَرِد أيّ تقارير عن مشاكل، بل إنّ هناك استعدادًا لأي ّطارئ".

من جهة أخرى، لفت عراقتشي الانتباه إلى أنّ "مناقشات مثمرة جرت (في اجتماع مجلس الشورى) حول الدبلوماسية الاقتصادية، وكيف يمكن للسياسة الخارجية أنْ تُسهم في تلبية حاجات البلاد"، مضيفًا: "جرى أيضًا نقاش حول إمكانات الدول المجاورة وكيفية استغلالها. وبالطبع، نوقشت مسألة العقوبات وآخر مستجداتها، والمسار الأمثل لرفع القيود القمعية".

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب فنزويلا اميركا ايران عباس عراقتشي وزير الخارحية الإيراني
إقرأ المزيد
المزيد
وزير النفط الإيراني:
وزير النفط الإيراني: "حقل بارس الجنوبي" يسجّل رقمًا قياسيًا 
إيران منذ 12 دقيقة
عراقتشي: حديث ترامب عن
عراقتشي: حديث ترامب عن "السلام" بلغة القوة يعني قانون الغاب
إيران منذ ساعة
بقائي: القوات المسلحة الإيرانية لن تتهاون قَيْدَ أُنملة في الدفاع عن البلاد وشعبها
بقائي: القوات المسلحة الإيرانية لن تتهاون قَيْدَ أُنملة في الدفاع عن البلاد وشعبها
إيران منذ ساعتين
رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يشهد بداية عهد قانون الغاب
رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يشهد بداية عهد قانون الغاب
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
وزير النفط الإيراني:
وزير النفط الإيراني: "حقل بارس الجنوبي" يسجّل رقمًا قياسيًا 
إيران منذ 12 دقيقة
مجلس الأمن يناقش تداعيات اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو
مجلس الأمن يناقش تداعيات اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو
عربي ودولي منذ 13 دقيقة
مادورو بعد محاكمة غير شرعية في نيويورك: أنا أسير حرب
مادورو بعد محاكمة غير شرعية في نيويورك: أنا أسير حرب
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
الرئيس الكولومبي يردّ على ترامب: سأحمل السلاح من أجل الوطن
الرئيس الكولومبي يردّ على ترامب: سأحمل السلاح من أجل الوطن
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة