أكّد وزير الخارجية الإيراني؛ عباس عراقتشي، الاثنين 5 كانون الثاني/يناير 2025، أنّه "عندما يتحدث ترامب عن "السلام" بلغة القوة، فإنّه في الواقع يتحدث عن قانون الغاب".

وقال عراقتشي للصحافيين، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني: "يقول ترامب إنّ من يملك القوة الأكبر يستطيع فعل ما يشاء، وهذا النهج يعني تقويض جميع إنجازات المجتمع الدولي على مدى الـ80 عامًا الماضية".

وتابع عراقتشي قوله: "كان الجميع يسعى إلى تحقيق السلام عبر الدبلوماسية والحوار، إلّا أنّ مثل هذه القضية تعني تقويض جميع إنجازات المجتمع الدولي على مدى الـ80 عامًا الماضية، وبعد الحرب العالمية الثانية التي استُنِد إليها في تنظيم النظام الدولي القائم على القانون والقانون الدولي".

وشدّد وزير الخارجية الإيراني على أنّ خطوة ترامب ضد فنزويلا "تطوُّر جديد دفع معظم الدول، ومن يُطلق عليهم خبراء العلاقات الدولية، إلى إبداء رأيهم في هذه القضية واعتبارها مشكلة".

وأضاف: "تم خلال اجتماع اليوم مع ممثلي السلطة التشريعية استعراض آخر المستجدات في فنزويلا وما جرى فيها؛ ولا تزال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فنزويلا مفتوحة، وسفيرنا وزملاؤنا يواصلون مهامهم. وبناءً عليه، تتم مراقبة الوضع بانتظام، ويتم إبلاغ المواطنين الإيرانيين في هذا البلد. وضعهم جيّد تمامًا، ولم تَرِد أيّ تقارير عن مشاكل، بل إنّ هناك استعدادًا لأي ّطارئ".

من جهة أخرى، لفت عراقتشي الانتباه إلى أنّ "مناقشات مثمرة جرت (في اجتماع مجلس الشورى) حول الدبلوماسية الاقتصادية، وكيف يمكن للسياسة الخارجية أنْ تُسهم في تلبية حاجات البلاد"، مضيفًا: "جرى أيضًا نقاش حول إمكانات الدول المجاورة وكيفية استغلالها. وبالطبع، نوقشت مسألة العقوبات وآخر مستجداتها، والمسار الأمثل لرفع القيود القمعية".

