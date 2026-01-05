كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي يحيى عياش.. مهندس المتفجرات وكابوس الصهاينة لسنوات!

عربي ودولي

مادورو بعد محاكمة غير شرعية في نيويورك: أنا أسير حرب
عربي ودولي

مادورو بعد محاكمة غير شرعية في نيويورك: أنا أسير حرب

2026-01-05 20:53
58

دفع الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، الاثنين 5 كانون الثاني/يناير 2026، ببراءته في المزاعم الأميركية بشأن "تهريب المخدرات والإرهاب" في أثناء محاكمة غير شرعية في نيويورك، مشددًا خلال مغادرته المحكمة على أنّه "أسير حرب"، في حين حدد القاضي الذي يرأس محاكمة مادورو وزوجته 17 آذار/مارس المقبل موعدًا للجلسة المقبلة.

وخلال المحاكمة غير الشرعية، قال مادورو: "أنا رئيس فنزويلا، وقد جرى اختطافي من منزلي"، مضيفًا: "أنا بريء ولست مذنبًا بأي شيء مما تم ذكره في المحكمة"، مؤكدًا أنّه لم يطلع على لائحة الاتهام المزعومة قبل مثوله أمام المحكمة.

بدورها، دفعت زوجة مادورو سيليا فلوريس أيضًا خلال المحاكمة ببراءتها في قضية تهريب المخدرات المزعومة إلى الولايات المتحدة.

محامي مادورو: موكلي يطلب الإفراج عنه

هذا، واستعان مادورو بخدمات المحامي باري جيه بولاك الذي عرف بتأمينه إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

وقال محامي الرئيس الفنزويلي: "موكلي يطلب الإفراج عنه دون المساس بحقه في التقدم بطلب كفالة لاحقًا"، موضحًا أن مادورو يعاني من مشاكل صحية ستتطلب عناية وزوجته تعاني من إصابات أشد خطورة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية فنزويلا نيكولاس مادورو
إقرأ المزيد
المزيد
مجلس الأمن يناقش تداعيات اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو
مجلس الأمن يناقش تداعيات اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو
عربي ودولي منذ 14 دقيقة
مادورو بعد محاكمة غير شرعية في نيويورك: أنا أسير حرب
مادورو بعد محاكمة غير شرعية في نيويورك: أنا أسير حرب
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
الرئيس الكولومبي يردّ على ترامب: سأحمل السلاح من أجل الوطن
الرئيس الكولومبي يردّ على ترامب: سأحمل السلاح من أجل الوطن
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
"بيتكوين" تسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
مجلس الأمن يناقش تداعيات اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو
مجلس الأمن يناقش تداعيات اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو
عربي ودولي منذ 14 دقيقة
مادورو بعد محاكمة غير شرعية في نيويورك: أنا أسير حرب
مادورو بعد محاكمة غير شرعية في نيويورك: أنا أسير حرب
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
الرئيس الكولومبي يردّ على ترامب: سأحمل السلاح من أجل الوطن
الرئيس الكولومبي يردّ على ترامب: سأحمل السلاح من أجل الوطن
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
عراقتشي: حديث ترامب عن
عراقتشي: حديث ترامب عن "السلام" بلغة القوة يعني قانون الغاب
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة