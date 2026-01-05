كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-01-05 21:27
أعلن وزير النفط الإيراني؛ محسن باك نجاد، عن أنّ إنتاج الغاز من "حقل بارس الجنوبي" في منطقة عسلوية للطاقة في جنوب إيران بلغ 725 مليون متر مكعب يوميًا، مسجّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

وقال باك نجاد، خلال زيارة تفقُّدية إلى عسلوية، الاثنين 5 كانون الثاني/يناير 2025: "لقد وُجدت (الكمية القياسية) في المنطقة بفضل جهود زملائي في منصات "حقل بارس الجنوبي"، حيث تم تحطيم الرقم القياسي لإنتاج الغاز في هذا الحقل، والذي بلغ 725 مليون متر مكعب يوميًا".

وأضاف: "في الواقع، تحقّق جزء كبير من هذا الرقم القياسي بفضل الجهود الدؤوبة والمتواصلة لزملائنا، ويتم توفير جزء كبير من الغاز اللازم لتزويد الشبكة التجارية المحلية والصناعات الصغيرة من هذا الحقل".

وذكر أنّه "في مصفاة "فجر جم"، عادت اثنتان من المصافي الرئيسة، كانتا قد تضرّرتا في الحرب المفروضة مؤخّرًا، إلى الإنتاج في أقل من 6 أشهر بفضل جهود المجموعات الجهادية، حيث يتم إضافة ما بين 12 و13 مليون متر مكعب من الغاز يوميًّا من هذا الموقع".

وأردف قوله: "بسبب برودة الطقس، ازدادت الحاجة إلى الغاز في البلاد، ونحن بحاجة إلى إدارة استهلاك الغاز المورَّد إلى الشبكة المحلية، وقد أسهمت عملية إعادة الإعمار الأخيرة بشكل فعّال في توفير الغاز المحلي".

وقد أعلن وزير النفط الإيراني أيضًا عن أنّه "في المرحلة 14 من مشروع "حقل بارس الجنوبي"، ستتم إعادة تأهيل الحقل الأكثر تضرّرًا ووضعه في الإنتاج في وقت قريب، مما سيدعم شبكة الكهرباء".

