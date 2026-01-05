كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
النائب قبلان يدين الغارات "الإسرائيلية": أصبحنا أمام فرعونية غير مسبوقة

2026-01-05 22:06
أدان عضو كتلة التنمية والتحرير؛ النائب قبلان قبلان استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على القرى والبلدات اللبنانية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تشمل مناطق عدة من بريقع إلى المنارة، مرورًا بكفر حتّى وأنان وعين التينة.

وقال قبلان في بيانه: "يوم آخر يمر، وتستمر مجددًا اعتداءات الكيان الصهيوني على القرى والبلدات اللبنانية، فيقتل مواطنين لبنانيين ويدمر مباني ويروع الآمنين، متجاوزًا كلّ الحدود، مستهترًا بالقوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات وحقوق الشعوب، متناغمًا مع اختراقات كبيرة على مستوى العالم، كأننا أمام شريعة غاب مطلقة لا تحدها نظم ولا تردعها قيم، وقد أصبحنا أمام فرعونية غير مسبوقة، إلا في الأزمنة الغابرة بشعار "أنا ربكم الأعلى"".

وأشار قبلان إلى أن هذه الانتهاكات تستدعي "دق ناقوس الخطر أمام ما بقي من إرادة حرة في هذا العالم، لأن ما يجري سينعكس على الجميع بلا استثناء ويفتح المجال للتفلت من النظام الدولي والإفلات من كلّ عقاب".

وأضاف: "أما أهلنا الصابرون الصامدون الذين يتلقون الضربات بصبر وثبات، فقدركم أن تكونوا الوحيدين في هذا العالم الذين لم تركعوا ولم تستسلموا لهذا العدو، رغم الآلام والخسائر الكبيرة التي حلت بكم، وصبركم الأكبر أنكم تتحملون لا مبالاة الدولة بما يجري عليكم من استهداف واستباحة للسيادة التي أنتم أشرف من مثَّلها وامتثل لها وحملها ودافع عنها وعن تراب الوطن بوجه كلّ المعتدين والطامعين".

وختم النائب قبلان بيانه قائلًا: "تحية إعزاز وإكبار لكم أيها الصامدون، وإن مع العسر يسرًا".

