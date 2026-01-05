كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

رودريغيز تؤدي اليمين رئيسةً لفنزويلا بالوكالة عقب اختطاف أميركا لمادورو
عربي ودولي

رودريغيز تؤدي اليمين رئيسةً لفنزويلا بالوكالة عقب اختطاف أميركا لمادورو

2026-01-05 22:48
78

أدت ديلسي رودريغيز؛ نائب الرئيس الفنزويلي، اليمين الدستورية رئيسةً للبلاد بالوكالة، وذلك بعد يومين من اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو من العاصمة كاراكاس على يد الولايات المتحدة.

وقالت رودريغيز، عقب عقد أول اجتماع لمجلس وزرائها، إن المرحلة الراهنة تتطلب الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، مؤكدة التزام حكومتها بالدفاع عن السيادة الوطنية وحقوق الشعب الفنزويلي وفق مبادئ القانون الدولي.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لدور الإدارة الأميركية، في ظل اتهامات بمحاولة فرض مرحلة انتقالية قسرية والتدخل في الشأن الداخلي لفنزويلا، لا سيما في ظل الطموحات الأميركية المرتبطة بموارد البلاد النفطية.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت، فجر السبت، اعتداءً على أهداف داخل فنزويلا، أسفر عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو.

