كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025

لبنان

تداعيات فضيحة أبي عمر.. البعريني ورستم ينسحبان من
لبنان

تداعيات فضيحة أبي عمر.. البعريني ورستم ينسحبان من "الاعتدال الوطني"

2026-01-05 22:56
101

انعكست تداعيات فضيحة "الأمير الوهمي" أبي عمر على تكتل "الاعتدال الوطني"، إذ أعلن عضوا التكتل؛ النائبان وليد البعريني وأحمد رستم انسحابهما من التكتل، بعدما كشف زميلهم النائب أحمد الخير، عن تدخّل من "الأمير المزعوم" في عدم تسمية نجيب ميقاتي ما رجح كفة نواف سلام، باعتبارها "توجيهات" من "الديوان الملكي" السعودي.

وقال النائب البعريني، في بيان، إنّ انسحابه من التكتل جاء "انطلاقًا من أنّ "العمل العام لا يستقيم إلّا على قاعدة الكرامة"، مشيرًا إلى أنّ "السياسة التي لا تحمي كرامة أصحابها، لا يمكنها أنْ تحمي وطنًا".

وبينما رأى أنّ "حفظ الكرامة ليس تفصيلًا عابرًا، بل هو جوهر السياسة حين تمارس بصدق"، ذكر أنّ "حماية الظهور ليست شعارا، بل التزامًا أخلاقيا بين شركاء يفترض أن يجمعهم الهدف قبل الحسابات".
 
بدوره، قال النائب رستم، في بيان أعلن فيه انسحابه من التكتل: "لقد خُضْتُ هذه التجربة بنيّة صادقة بأنْ يكون الاعتدال فعلًا سياسيًا لا توصيفًا شكليًا، وبأنْ تبقى الكرامة خطًا لا يخضع للتأويل أو المساومة".

وتابع قوله: "هذا القرار لا يحمل أيّ بُعْد شخصي، ولا يصدر من موقع اعتراض، بل يأتي نتيجة قراءة هادئة لمسؤولياتي الوطنية، وحرصي على صون صدقيتي أمام الناس، وعلى حماية جوهر العمل السياسي من أيّ التباس".

وتحدث كذلك عن "قناعة راسخة بأنّ السياسة التي لا تحمي الكرامة، تفقد مبرّر وجودها".

الكلمات المفتاحية
أحمد الخير فضيحة أبو عمر وليد البعريني تكتل الاعتدال الوطني أحمد رستم
إقرأ المزيد
المزيد
تداعيات فضيحة أبي عمر.. البعريني ورستم ينسحبان من
تداعيات فضيحة أبي عمر.. البعريني ورستم ينسحبان من "الاعتدال الوطني"
لبنان منذ ساعة
النائب قبلان يدين الغارات
النائب قبلان يدين الغارات "الإسرائيلية": أصبحنا أمام فرعونية غير مسبوقة
لبنان منذ ساعتين
العدو يقصف مباني سكنية في بلدات المنارة وعين التينة وأنان وكفر حتى
العدو يقصف مباني سكنية في بلدات المنارة وعين التينة وأنان وكفر حتى
لبنان منذ 5 ساعات
لجنة المال والموازنة تُقر موازنة وزارة الصحة مع تعديلات على بنود الاستشفاء والرعاية
لجنة المال والموازنة تُقر موازنة وزارة الصحة مع تعديلات على بنود الاستشفاء والرعاية
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
تداعيات فضيحة أبي عمر.. البعريني ورستم ينسحبان من
تداعيات فضيحة أبي عمر.. البعريني ورستم ينسحبان من "الاعتدال الوطني"
لبنان منذ ساعة
الخير في شهادته أمام القضاء: سمَّينا سلام بعد توجيهات من أبي عمر بعدم تسمية ميقاتي
الخير في شهادته أمام القضاء: سمَّينا سلام بعد توجيهات من أبي عمر بعدم تسمية ميقاتي
لبنان منذ 7 ساعات
هل للإمارات دورٌ في فضيحة الأمير الوهمي؟
هل للإمارات دورٌ في فضيحة الأمير الوهمي؟
خاص العهد منذ 8 ساعات
نفضوا أيديهم من
نفضوا أيديهم من "أبو عمر" فكذّبتهم البيانات والصور
نقاط على الحروف منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة