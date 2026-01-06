أدان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات "الإسرائيلية"، والتي طاولت في الساعات الماضية بلدات بقاعية وجنوبية عدة وصولًا إلى مدينة صيدا. رأى أنها تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة "الميكانيزم"، يوم غد الأربعاء، إذ يفترض أن تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الإجراءات العملية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، ومنها انسحاب القوات "الإسرائيلية" حتى الحدود الجنوبية، وإطلاق الأسرى اللبنانيين واستكمال انتشار الجيش اللبناني، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.

كما رأى الرئيس عون أن مواصلة "إسرائيل" لاعتداءاتها هدفه إفشال المساعي كلها التي تبذل، محليًا وإقليميًا ودوليًا، بهدف وقف التصعيد "الإسرائيلي" المستمر، على الرغم من التجاوب الذي أبداه لبنان مع هذه المساعي على مختلف المستويات، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني، والتي نفذها الجيش اللبناني بحرفية والتزام ودقة.

وجدّد الرئيس عون الدعوة إلى المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي "إسرائيل" في اعتداءاتها على لبنان، وتمكين لجنة "الميكانيزم" من إنجاز المهمات الموكولة إليها بتوافق الأطراف المعنيين والدعم الدولي.



