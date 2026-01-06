كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي أزمة القوى البشرية تدفع جيش الاحتلال لتوسيع التجنيد بين المهاجرين اليهود

لبنان

الرئيس عون يدين الاعتداءات
لبنان

الرئيس عون يدين الاعتداءات "الإسرائيلية": لوضع حد لتمادي "إسرائيل"

2026-01-06 10:32
78

أدان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات "الإسرائيلية"، والتي طاولت في الساعات الماضية بلدات بقاعية وجنوبية عدة وصولًا إلى مدينة صيدا. رأى أنها تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة "الميكانيزم"، يوم غد الأربعاء، إذ يفترض أن تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الإجراءات العملية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، ومنها انسحاب القوات "الإسرائيلية" حتى الحدود الجنوبية، وإطلاق الأسرى اللبنانيين واستكمال انتشار الجيش اللبناني، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.

كما رأى الرئيس عون أن مواصلة "إسرائيل" لاعتداءاتها هدفه إفشال المساعي كلها التي تبذل، محليًا وإقليميًا ودوليًا، بهدف وقف التصعيد "الإسرائيلي" المستمر، على الرغم من التجاوب الذي أبداه لبنان مع هذه المساعي على مختلف المستويات، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني، والتي نفذها الجيش اللبناني بحرفية والتزام ودقة.

وجدّد الرئيس عون الدعوة إلى المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي "إسرائيل" في اعتداءاتها على لبنان، وتمكين لجنة "الميكانيزم" من إنجاز المهمات الموكولة إليها بتوافق الأطراف المعنيين والدعم الدولي.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان صيدا الجنوب جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
بلدات جبيل وكسروان يطلقون ورش التخطيط للعام 2026
بلدات جبيل وكسروان يطلقون ورش التخطيط للعام 2026
لبنان منذ 21 دقيقة
الرئيس عون يدين الاعتداءات
الرئيس عون يدين الاعتداءات "الإسرائيلية": لوضع حد لتمادي "إسرائيل"
لبنان منذ ساعتين
غارة صهيونية على المدينة الصناعية جنوب مدينة صيدا
غارة صهيونية على المدينة الصناعية جنوب مدينة صيدا
لبنان منذ 5 ساعات
تداعيات فضيحة أبي عمر.. البعريني ورستم ينسحبان من
تداعيات فضيحة أبي عمر.. البعريني ورستم ينسحبان من "الاعتدال الوطني"
لبنان منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
لبنانية نازحة في خان يونس تُعيل أحفادها وأيتامًا آخرين
لبنانية نازحة في خان يونس تُعيل أحفادها وأيتامًا آخرين
خاص العهد منذ 13 دقيقة
ترامب يضع المتأمركين وشعاراتهم
ترامب يضع المتأمركين وشعاراتهم "السيادية" في "خانة اليَكّ"!
نقاط على الحروف منذ 26 دقيقة
الرئيس عون يدين الاعتداءات
الرئيس عون يدين الاعتداءات "الإسرائيلية": لوضع حد لتمادي "إسرائيل"
لبنان منذ ساعتين
فضيحة
فضيحة "أبو عمر": كيف اخترق "الأمير الوهمي" السياسة والقضاء والمال؟
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة