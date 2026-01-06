كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
أزمة القوى البشرية تدفع جيش الاحتلال لتوسيع التجنيد بين المهاجرين اليهود
أزمة القوى البشرية تدفع جيش الاحتلال لتوسيع التجنيد بين المهاجرين اليهود

2026-01-06 11:09
يمر جيش الاحتلال بأزمة حادة للغاية في القوى البشرية في ظل الحرب. فهناك نقص يقدَّر بـ12 ألف جندي خدمة إلزامية، من بينهم 7500 مقاتل، فيما يرزح جنود الاحتياط تحت ضغط شديد، ويتعرض جيش الخدمة الدائمة لاستنزاف متواصل، إذ يتقلص حجمه ويتراجع مستواه مع تقاعد عدد كبير من أفراده. 

وفي إطار مواجهة النقص في القوى البشرية، يعتزم جيش الاحتلال، بالتعاون مع الوكالة اليهودية ووزارة الهجرة والاستيعاب، توجيه نداء إلى يهود هاجروا إلى "إسرائيل" من مختلف أنحاء العالم، يدعوهم إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن ما يُعرف بالمرحلة "ب"، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم".

وأوضحت الصحيفة أن المهاجرين الجدد الذين سينضمون إلى هذا البرنامج، ابتداءً من سن 26 عامًا، سيتم تجنيدهم في الجيش، ما من شأنه توسيع قاعدة الخدمة العسكرية. ومن المرتقب أن يصدر هذا النداء إلى يهود العالم خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر الوكالة اليهودية ووزارة الهجرة والاستيعاب. 

وكان قد أوضح مصدر مطّلع على التفاصيل لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة الجيش التعامل مع النقص الحاد في القوى البشرية. 

يُذكر أن التوجه إلى يهود الشتات يعد محاولة مهمة من شعبة القوى البشرية في الجيش، بالتعاون مع الوكالة اليهودية ووزارة الهجرة والاستيعاب، لاستنفاد كل مصدر ممكن للتجنيد.

الكيان الصهيوني جيش الاحتلال الاسرائيلي
