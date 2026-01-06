في اليوم الـ٨٨ من اتفاق وقف الحرب، نفّذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات على المناطق الشرقية لقطاع غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف خيام النازحين؛ خارج انتشار جيش الاحتلال شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال ٢٤ ساعة.

كما أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اغتيال أحمد القدرة من لجان المقاومة بداعي التخطيط لهجوم.

وصباح اليوم الثلاثاء، أطلقت الزوارق الحربية النار بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس. كما أطلقت آليات "إسرائيلية" النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وشنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة على شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. وأطلقت المروحيات نيرانها على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب طفل بجراح خطيرة برصاص قناص "إسرائيلي"، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وتقدمت آليات "إسرائيلية" إلى محيط منطقة أبو زيتون في مخيم جباليا شمال غزة.

كما شن الطيران "الإسرائيلي" غارة على شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي الشهداء ٤٢٤ والمصابين ١١٨٩، فيما جرى انتشال ٦٨٤ شهيدًا. وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى ٧١٣٨٨ شهيدًا و١٧١٢٦٩ مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣.

