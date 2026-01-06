كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي رئيس بلدية "كريات شمونة" يهاجم نتنياهو: نحن بانتظارك

لبنان

بلدات جبيل وكسروان يطلقون ورش التخطيط للعام 2026
لبنان

بلدات جبيل وكسروان يطلقون ورش التخطيط للعام 2026

2026-01-06 12:45
​​​​​​​النائب برو وجمعية العمل البلدي يُطلقان ورش التخطيط لبلديات قضائي جبيل وكسروان للعام ٢٠٢٦
29

من بلدة رأس أسطا، في جبيل، أطلق عضو كتلة الوفاء للمقاومة وجمعية العمل البلدي ورش التخطيط البلدي للعام ٢٠٢٦ .

النائب برو أكد أن هذه اللقاءات مع المجالس البلدية، في قضائي جبيل وكسروان، تأتي في إطار تعزيز دور البلديات من ناحية التخطيط للأعوام القادمة؛ لما فيه رفع مستوى التنمية في بلدات هذين القضائين.

من جهته، أشار مسؤول العمل البلدي في منطقة جبل لبنان والشمال سامر قبلان إلى أن جمعية العمل البلدي في حزب الله ستبقى إلى جانب المجالس البلدية، وفي خدمة أهالي المنطقة من النواحي كافة، لاسيما الخدماتية التي تقوم بها بلديات المنطقة.

بدوره، شدد رئيس بلدية رأس أسطا محمد حيدر أحمد على أهمية هذه الخطوة من نائب جبيل والعمل البلدي لمواكبة حسن سير عمل البلديات، مستعرضًا أهم ما قامت به بلدية رأس أسطا، في العام ٢٠٢٥، وأبرز الخطط التي تقوم بإعدادها، متوجهًا بالشكر إلى أهالي بلدة رأس أسطا على ثقتهم وتعاونهم مع المجلس البلدي.

الكلمات المفتاحية
رائد برو جبيل
إقرأ المزيد
المزيد
بلدات جبيل وكسروان يطلقون ورش التخطيط للعام 2026
بلدات جبيل وكسروان يطلقون ورش التخطيط للعام 2026
لبنان منذ 22 دقيقة
الرئيس عون يدين الاعتداءات
الرئيس عون يدين الاعتداءات "الإسرائيلية": لوضع حد لتمادي "إسرائيل"
لبنان منذ ساعتين
غارة صهيونية على المدينة الصناعية جنوب مدينة صيدا
غارة صهيونية على المدينة الصناعية جنوب مدينة صيدا
لبنان منذ 5 ساعات
تداعيات فضيحة أبي عمر.. البعريني ورستم ينسحبان من
تداعيات فضيحة أبي عمر.. البعريني ورستم ينسحبان من "الاعتدال الوطني"
لبنان منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
بلدات جبيل وكسروان يطلقون ورش التخطيط للعام 2026
بلدات جبيل وكسروان يطلقون ورش التخطيط للعام 2026
لبنان منذ 22 دقيقة
برو: ما يحصل اليوم من قبل الدولة هو تنازل المهزوم
برو: ما يحصل اليوم من قبل الدولة هو تنازل المهزوم
لبنان 2025-12-20
برو: على الدولة ألّا تقدم تنازلات على حساب الواجبات الوطنية
برو: على الدولة ألّا تقدم تنازلات على حساب الواجبات الوطنية
لبنان 2025-12-08
 النائب برو: وفد الخزانة الأميركية أصبح الآمر الناهي في الموضوع المالي
 النائب برو: وفد الخزانة الأميركية أصبح الآمر الناهي في الموضوع المالي
لبنان منذ شهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة