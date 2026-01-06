من بلدة رأس أسطا، في جبيل، أطلق عضو كتلة الوفاء للمقاومة وجمعية العمل البلدي ورش التخطيط البلدي للعام ٢٠٢٦ .

النائب برو أكد أن هذه اللقاءات مع المجالس البلدية، في قضائي جبيل وكسروان، تأتي في إطار تعزيز دور البلديات من ناحية التخطيط للأعوام القادمة؛ لما فيه رفع مستوى التنمية في بلدات هذين القضائين.

من جهته، أشار مسؤول العمل البلدي في منطقة جبل لبنان والشمال سامر قبلان إلى أن جمعية العمل البلدي في حزب الله ستبقى إلى جانب المجالس البلدية، وفي خدمة أهالي المنطقة من النواحي كافة، لاسيما الخدماتية التي تقوم بها بلديات المنطقة.

بدوره، شدد رئيس بلدية رأس أسطا محمد حيدر أحمد على أهمية هذه الخطوة من نائب جبيل والعمل البلدي لمواكبة حسن سير عمل البلديات، مستعرضًا أهم ما قامت به بلدية رأس أسطا، في العام ٢٠٢٥، وأبرز الخطط التي تقوم بإعدادها، متوجهًا بالشكر إلى أهالي بلدة رأس أسطا على ثقتهم وتعاونهم مع المجلس البلدي.

