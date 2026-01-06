وجّه رئيس بلدية "كريات شمونة"، أفيحاي شتيرن، مساء أمس الاثنين في 5 كانون الثاني 2026 انتقادات حادة إلى سلوك الحكومة ووزراء "الليكود" تجاه المستوطنة الشمالية، معتبرًا أن هناك امتناعًا متواصلًا من كبار المسؤولين عن زيارتها، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

تصريحات شتيرن جاءت في مقابلة مع "القناة 12"، تناولت أوضاع "كريات شمونة" منذ الحرب والعلاقة مع المستوى السياسي.

في مستهل المقابلة، سُئل شتيرن عمّا إذا كان صحيحًا أنه منذ انتخابه للمنصب، وبالتأكيد منذ اندلاع الحرب، لم يزر المستوطنة أي مسؤول رسمي من "الليكود"، فأجاب شتيرن: "زارنا مسؤولون، لكن ليس بما يكفي، وليس الجميع"، مضيفًا: "ميري ريغيف جاءت، ولكنها دفعت ثمنًا سياسيًا لهذه الزيارة".

وتابع: "بالمناسبة، ربما كانت الوحيدة، لأنها حتى اليوم تدفع ثمن ذلك. رأيت الرسائل التي أرسلها لها أعضاء مركز "الليكود"، وتهديدات بالانتخابات التمهيدية".

كما وجه شتيرن إصبع الاتهام مباشرة إلى رئيس الحكومة ووزراء الليكود. وقال: "للأسف، من يمتنع عن المجيء إلينا هم بالأساس وزراء "الليكود"، وبالأساس رئيس الحكومة"، وتوجّه إليه علنًا قائلًا: "أريد أن أستغل هذا المنبر، أن تنظروا إلينا في عيوننا، تعال إلى "كريات شمونة"، نحن بانتظارك".

وتطرّق شتيرن أيضًا إلى أقوال رئيس الحكومة بشأن عقد جلسة للحكومة في المستوطنة، معتبرًا ذلك خطوة أولى فقط.

وأكد أن معركة "كريات شمونة" تتجاوز المصلحة المحلية، مضيفًا أن المشاعر القاسية ما زالت قائمة بعد عام على عودة المستوطنين إلى بيوتهم: "يبدو أن هذه الرسالة لم تكن واضحة بما يكفي للجميع، لأننا بعد عام من إعادتنا إلى منازلنا، الناس عادوا إلى هنا، ولا إحساس بالنصر".



