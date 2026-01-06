كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي اعتقال مادورو يُشعل انتقادات داخلية ودولية لإدارة ترامب

خاص العهد

لبنانية نازحة في خان يونس تُعيل أحفادها وأيتامًا آخرين
خاص العهد

لبنانية نازحة في خان يونس تُعيل أحفادها وأيتامًا آخرين

2026-01-06 12:53
11

في خيمة جُلبت من القمامة، وسط غياب أدنى مقومات الحياة، تكرس اللبنانية النازحة وفاء إبراهيم (70 عامًا) حياتها لرعاية أحفادها وأيتام أخرى في منطقة المواصي، في غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

معاناة اللبنانية النازحة بدأت عندما توفي زوجها، وهو أحد رجالات الثورة الفلسطينية في اليمن بعد نزوح أسرتها من جنوب لبنان إثر اندلاع حرب الاجتياح الإسرائيلي في العام ١٩٨٢، وترك لها ٦ أطفال. ومع قدوم السلطة الفلسطينية، انتقلت اللبنانية وأطفالها إلى العيش في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

تقول اللبنانية النازحة: "استأجرت منزلًا، وكنت أدفع الإيجار من راتب زوجي وربيت أولادي وكبروا".

بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، فقدت اللبنانية وفاء ابنها وابنتها وزوجة ابنها لتجد نفسها مسؤولة عن رعاية أحفادها وأيتام آخرين، في منطقة يعجز فيها السكان تأمين أبسط مقومات الحياة والمأوى والغذاء. وتقول اللبنانية النازحة: " أعيل أولاد ابني وابنتي وآخرين الذين فقدوا والديهم في الحرب على القطاع: في خيمة جلتبها من القمامة".

تضيف وفاء: "الحرب كانت صعبة من النواحي كلها، حتى الهواء كان عليه حصار، وكان كل فرد في مكان"، لافتة إلى أنّ ابنها استشهد برصاص مراكز المساعدات الأميركية وترك طفلتين، واستشهدت ابنتها بعد عجزها عن شراء العلاج لها".

في فصل الشتاء تتفاقم المأساة لعدم توفر وسائل التدفئة، تقول اللبنانية: "الحياة صعبة: في ظل عدم توفر المأوى والغذاء للأطفال". وتضيف: " هذه الحرب حرمتهم من كل شيء".

وتابعت: " بعد ما ذهبت من جنوب لبنان واليمن، وجئت إلى غزة، أشعر أنني محرومة ولا أريد أن يعيش الأطفال الحياة ذاتها التي عشتها من حرمان وغربة عن الأرض والوطن". وطالبت اللبنانية النازحة بمأوى يليق بالأطفال الذين فقدوا آبائهم وأمهاتهم خلال حرب الإبادة.

على الرغم من المأساة والفقد والحرمان إلا أن المسنة لم تفقد الأمل، فقالت:" سوف نعمر، ويعيش الأطفال ويأكلون من الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء".

الكلمات المفتاحية
لبنان غزة
إقرأ المزيد
المزيد
علاقة استثنائية بين القائدين عيّاش والضّيف.. زوجة المهندس تسرد لـ
علاقة استثنائية بين القائدين عيّاش والضّيف.. زوجة المهندس تسرد لـ"العهد" تفاصيلها
خاص العهد منذ 6 دقائق
لبنانية نازحة في خان يونس تُعيل أحفادها وأيتامًا آخرين
لبنانية نازحة في خان يونس تُعيل أحفادها وأيتامًا آخرين
خاص العهد منذ 15 دقيقة
إدانات تونسية للعدوان الأميركي على فنزويلا
إدانات تونسية للعدوان الأميركي على فنزويلا
خاص العهد منذ 18 ساعة
هل للإمارات دورٌ في فضيحة الأمير الوهمي؟
هل للإمارات دورٌ في فضيحة الأمير الوهمي؟
خاص العهد منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
لبنانية نازحة في خان يونس تُعيل أحفادها وأيتامًا آخرين
لبنانية نازحة في خان يونس تُعيل أحفادها وأيتامًا آخرين
خاص العهد منذ 15 دقيقة
ترامب يضع المتأمركين وشعاراتهم
ترامب يضع المتأمركين وشعاراتهم "السيادية" في "خانة اليَكّ"!
نقاط على الحروف منذ 27 دقيقة
وقف إطلاق النار في غزة.. اغتيال خارج الخط الأصفر وقصف متواصل على شرق القطاع
وقف إطلاق النار في غزة.. اغتيال خارج الخط الأصفر وقصف متواصل على شرق القطاع
فلسطين منذ ساعة
الرئيس عون يدين الاعتداءات
الرئيس عون يدين الاعتداءات "الإسرائيلية": لوضع حد لتمادي "إسرائيل"
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة