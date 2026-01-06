في أجواء ولادة أمير المؤمنين علي (ع)، أقام حزب الله احتفالًا في بلدة السعديات، حضره عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس كلمة لفت فيها إلى أن نمط الحروب الجديد يعتمد على التطور التكنولوجي والمعلومات، وهو السلاح الأخطر اليوم، وقد يكون عنوان المواجهة القادمة بعد أن بقي شيعة علي (ع) خط الدفاع الأوحد في مواجهة الغطرسة الأميركية و"الإسرائيلية"، وعلينا أن نثق بوعد الله ونصره كما كان أمير المؤمنين (ع)، وأن لا نقول كما قال بنو "إسرائيل" "إنا لمدركون"، وإنما كما قال النبي موسى (ع) "إن معي ربي سيهدين".

بعدها، قدمت فرقة السيد اسماعيل عباس باقة من الأناشيد التي ترتبط بالمناسبة.

أمسية قرآنية واحتفال في حي السلم

وللمناسبة عينها، أقام حزب الله في شعبة الحسينية في حي السلم أمسية قرآنية في مسجد الإمام الحسين (ع)، بمشاركة نخبة من القراء الدوليين، وبحضور فعاليات المنطقة ولجان الأحياء ورواد المسجد.

وقد رتّل القراء عددًا من السور القرآنية وسط تفاعل الحاضرين.

كما أقام حزب الله في شعبة الأمير (ع) في حي السلم، احتفالًا حاشدًا في مجمع الإمام الباقر (ع)، بحضور إمام المجمع الشيخ حسن ياسين، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي.

وافتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم قدمت باقة من الأناشيد والموالد والمدائح التي ترتبط بالمناسبة، بعدها أقيمت مسابقة ثقافية وجرى توزيع جوائز على الحاضرين، ليكون الختام مع حاجز محبة وزّعت عنده الحلوى على المارة.

حفل في دوحة الحص

كذلك، أحيت شعبة دوحة الحص ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب (ع)، في مجمّع الإمام الحسين (ع) في الدوحة، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالفرح.

تضمّن الحفل تلاوةً عطرة من آيات القرآن الكريم، تلتها كلمة لإمام المسجد تناول فيها معاني المناسبة، ثم فقرة مولدٍ مباركة، واختُتم الاحتفال بمسابقة ثقافية بمشاركة عناصر كشافة الإمام المهدي (عج)، حيث جرى توزيع جوائز تشجيعية.

