في أجواء ولادة نبي الله عيسى ابن مريم (ع) والإمام علي بن أبي طالب (ع)، نظّمت جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) الثقافية في لبنان – مركز مشغرة، ندوة فكرية حوارية بعنوان "الكرامة الإنسانية في ظل القيم الدينية"، وذلك في بلدة مشغرة – البقاع الغربي، بحضور عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن ولفيف من العلماء وفاعليات بلدية واختيارية وحشد من الأهالي.

وشارك في الندوة التي أدارها زياد ياسين كل من الشيخ حسين زين الدين والأب إلياس إبراهيم، رئيس أبرشية الكنيسة الكاثوليكية في راشيا، فيما شكّلت الندوة مساحة حوارية لتسليط الضوء على مكانة الإنسان وكرامته في الأديان السماوية، ودور القيم الدينية في ترسيخ العدالة، ومواجهة الظلم، وحماية الإنسان من الانحراف والاضطهاد.

وأكد المشاركون في الندوة على أن القيم الدينية، بمختلف انتماءاتها، تلتقي عند جوهر واحد عنوانه الإنسان وكرامته، في زمن تشتدّ فيه الحاجة إلى خطاب جامع يحصّن المجتمع ويعزّز السلم الأهلي.

