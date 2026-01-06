كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي خلاف جدي سعودي- إماراتي في اليمن أم تبادل أدوار برعاية أميركية؟

لبنان

جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) تنظّم ندوة فكرية حوارية في مشغرة
لبنان

جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) تنظّم ندوة فكرية حوارية في مشغرة

2026-01-06 14:11
78

في أجواء ولادة نبي الله عيسى ابن مريم (ع) والإمام علي بن أبي طالب (ع)، نظّمت جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) الثقافية في لبنان – مركز مشغرة، ندوة فكرية حوارية بعنوان "الكرامة الإنسانية في ظل القيم الدينية"، وذلك في بلدة مشغرة – البقاع الغربي، بحضور عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن ولفيف من العلماء وفاعليات بلدية واختيارية وحشد من الأهالي.

وشارك في الندوة التي أدارها زياد ياسين كل من الشيخ حسين زين الدين والأب إلياس إبراهيم، رئيس أبرشية الكنيسة الكاثوليكية في راشيا، فيما شكّلت الندوة مساحة حوارية لتسليط الضوء على مكانة الإنسان وكرامته في الأديان السماوية، ودور القيم الدينية في ترسيخ العدالة، ومواجهة الظلم، وحماية الإنسان من الانحراف والاضطهاد.

وأكد المشاركون في الندوة على أن القيم الدينية، بمختلف انتماءاتها، تلتقي عند جوهر واحد عنوانه الإنسان وكرامته، في زمن تشتدّ فيه الحاجة إلى خطاب جامع يحصّن المجتمع ويعزّز السلم الأهلي.

الكلمات المفتاحية
الامام علي عليه السلام النبي عيسى
إقرأ المزيد
المزيد
قبلان يتفقد مواقع الاستهداف في المنارة وعين التينة: العدوان لن يكسر إرادة الناس
قبلان يتفقد مواقع الاستهداف في المنارة وعين التينة: العدوان لن يكسر إرادة الناس
لبنان منذ 14 دقيقة
الهيئات النسائية في بيروت تقيم حفل تخريج الدورات الثقافية لعامي 2024 - 2025
الهيئات النسائية في بيروت تقيم حفل تخريج الدورات الثقافية لعامي 2024 - 2025
لبنان منذ 30 دقيقة
جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) تنظّم ندوة فكرية حوارية في مشغرة
جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) تنظّم ندوة فكرية حوارية في مشغرة
لبنان منذ 3 ساعات
إحياءات متنوعة في أجواء ولادة أمير المؤمنين (ع)
إحياءات متنوعة في أجواء ولادة أمير المؤمنين (ع)
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) تنظّم ندوة فكرية حوارية في مشغرة
جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) تنظّم ندوة فكرية حوارية في مشغرة
لبنان منذ 3 ساعات
إحياءات متنوعة في أجواء ولادة أمير المؤمنين (ع)
إحياءات متنوعة في أجواء ولادة أمير المؤمنين (ع)
لبنان منذ 4 ساعات
حزب الله يحيي ذكرى ولادة الإمام علي (ع) بسلسلة احتفالات دينية وثقافية في البقاع
حزب الله يحيي ذكرى ولادة الإمام علي (ع) بسلسلة احتفالات دينية وثقافية في البقاع
لبنان منذ يومين
الحاج حسن: المقاومة باقية على طريق الحق 
الحاج حسن: المقاومة باقية على طريق الحق 
لبنان منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة