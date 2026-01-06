شيع حزب الله وجمهور المقاومة وأهالي مدينة صيدا فقيد الجهاد والمقاومة الأخ المجاهد خليل محمد لقطيش الذي توفي إثر عارض صحي في مأتم حاشد.

جثمان الفقيد الذي لف براية حزب الله حمله ثلة من قادة كشافة الإمام المهدي(عج) من أمام مجمع السيدة الزهراء عليها السلام في صيدا حيث أم الصلاة عليه فضيلة الشيخ د. صادق النابلسي وأقيم للفقيد تشييع شعبي حاشد تقدمه عضو المكتب السياسي لحركة أمل المهندس بسام كجك، ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، ولفيف من العلماء، وشخصيات سياسية، وحزبية، وفعاليات اجتماعية، لبنانية وفلسطينية، ومخاتير.

وجاب موكب التشييع شارع ساحة الشهداء يتقدّمه حملة رايات حزب الله وصور الفقيد وأكاليل الورد من عناصر كشافة الامام المهدي (عج) وصولًا إلى جبانة آل قطيش والراعي مقابل مدرسة دوحة المقاصد في صيدا.

هذا ويتقبل حزب الله وآل الفقيد التعازي في قاعة مسجد الموصلي في صيدا يومي الأربعاء والخميس في 7 و8 كانون الثاني 2026 من الساعة 3:00 عصرا وحتّى 6:00 مساء ويقام يوم الخميس حفل تأبيني بذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاته الساعة 3:00 عصرا في قاعة مسجد الموصلي في صيدا.



