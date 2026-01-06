كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

العميد محمد أكرمي نيا متحدثًا باسم الجيش الإيراني
إيران

2026-01-06 20:15
أصدر القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية واللواء أمير حاتمي، قرارًا بتعيين العميد محمد أكرمي‌ نيا في منصب المتحدث الرسمي باسم الجيش.

وبحسب القرار، يحمل العميد أكرمي‌ نيا، درجة الدكتوراة في الإدارة الإستراتيجية، وهو أستاذ مشارك في جامعة القيادة والأركان التابعة للجيش، إلى جانب كونه محللًا وخبيرًا في القضايا السياسية والدفاعية والثقافية.

ويشغل العميد أكرمي‌ نيا حاليًّا منصب نائب منسق منظمة العقيدة السياسية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد سبق أن تولّى منصب نائب الشؤون السياسية في الجيش.

الجمهورية الاسلامية في إيران الجيش الايراني امير حاتمي
