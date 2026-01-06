قتل 7 أشخاص، بينهم 6 مدنيين وأصيب آخرون جراء اشتباكات مستمرة بين الجيش السوري وقوات تنظيم "سورية الديمقراطية" (قسد)، اليوم الثلاثاء 06/01/2026 في مدينة حلب.

وأفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية والصاروخية. وقد تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال، في ظل تعثر المفاوضات بينهما منذ أشهر.

واتهمت "قسد" فصائل الجيش السوري باستهداف حيّ الشيخ مقصود بطائرة استطلاع، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة عدد آخر من المدنيين.

وأكدت "قسد" بأن الجيش السوري قصف مناطق في دير حافر ومحيط سد تشرين، معلنة أنها تحتفظ بحقها في الرد المشروع دفاعًا عن مناطق سيطرتها.

بالمقابل اتهمت وزارة الدفاع السورية في بيان "قوات سورية الديمقراطية" بأنها استهدفت عدة أحياء سكنية في مدينة حلب، وموقعًا للجيش في حي الشيخ مقصود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وأضافت بأن الجيش ردّ على مصادر النيران ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة التابعة لـ"قسد" ودمرها.

وقالت وكالة الأنباء السورية - سانا إن "قسد" استهدفت مستشفى في حيّ بستان الباشا، في حين أكدت محافظة حلب سقوط قذيفة على البوابة الرئيسية للمستشفى.

وأضافت الوكالة السورية بأن تنظيم "قسد" استهدف أيضًا مواقع الجيش في محيط حيّ الشيخ مقصود بطائرات مسيّرة، فيما أبلغت مديرية إعلام حلب الحكومية عن هجوم جديد على منطقة دوار شيحان، أسفر عن مقتل عنصر من وزارة الدفاع وإصابة 3 آخرين.

ودعت المديرية المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التماس وفض التجمعات في المناطق القريبة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي والشرطة تنظم حركة السير في المدينة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم أمس الاثنين، إصابة 3 عسكريين في هجوم مماثل بطائرات مُسيّرة نفّذه التنظيم في ريف حلب، معلنةً أن الجيش سيرد على "هذه الاعتداءات بالوسائل المناسبة".

