حذرت صنعاء من رد قوي وموجع ورادع في الوقت نفسه عقب أنباء زيارة وزير خارجية كيان العدوّ الصهيوني جدعون ساعر لإقليم أرض الصومال الانفصالي.

وقال عضو حركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي في منشور له على صفحته في منصة "إكس" تحت عنوان؛ "تحذير هام": "أيدينا على الزناد ونحضّر لضربة قوية وموجعة ورادعة على الكيان "الإسرائيلي" وذلك ردًا على أي وجود له على أرض الصومال.

وأكد البخيتي أن "الضربة لا يتوقعها العدوّ ولا الصديق، ولا تقتصر على المياه البحرية ولا المطارات فقط بل ستكون في أماكن حساسة لا يتوقعونها ومن حيث لا يشعرون".

وختم البخيتي منشوره التحذيري بعبارة "وقد أعذر من أنذر".

ويأتي التحذير اليمني عقب الإعلان عن زيارة وزير خارجية الكيان المؤقت جدعون ساعر إلى هرجيسا في إقليم أرض الصومال الانفصالي لتأسيس موطئ قدم لاستهداف اليمن والمنطقة، وأمن البحر الأحمر.

وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد توعد أي حضور "إسرائيلي" في إقليم أرض الصومال الانفصالي، بأنه سيكون هدفًا عسكريًّا للقوات المسلحة اليمنية، مشددًا على أن "أي وجود عسكري "إسرائيلي" في "إقليم أرض الصومال" عدوانًا على الصومال واليمن، ومن ثمّ فهو سيكون هدفًا عسكريًّا للقوات اليمنية".

وأعلن السيد الحوثي أن رفض اليمن أن يتحوّل جزء من الصومال إلى "موطئ قدم" للكيان الصهيوني على حساب استقلال وسيادة الصومال وأمن المنطقة والبحر الأحمر.

