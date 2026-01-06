دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اليوم الثلاثاء 6 كانون الثاني / يناير، إلى حماية لبنان وضمان قدرته على البقاء، محذّرًا من ضيق الوقت، ومشددًا على أن الجهات الرسمية مطالبة باتّخاذ موقف صارم يحمي المصالح الوطنية، مؤكدًا أن الخيار هو لبنان ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي وقدرته السيادية.

وأكد المفتي قبلان أن حماية لبنان ووحدته لا يمكن أن تتحقق إلا عبر موقف وطني حازم يواجه أي محاولة للانقسامات الداخلية أو التدخل الخارجي، محذّرًا من الانبطاح أمام أي وصاية أو ضغوطات تمس السيادة الوطنية.

كلام الشيخ قبلان جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم في حسينية روضة الشهيدين، لمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة مدير مكتبه حسين أمهز.

وشدد على أن لبنان لم يعرف تاريخيًا الاستسلام أو التنازل عن حقوقه السيادية، وأن التضحيات التي قدّمها أهالي الجنوب والبقاع والضاحية كانت هائلة، رغم ما تعرّضت له هذه المناطق من سياسات تضييق وحصار، معتبرًا أن هذه الفئات تمثل القوّة الوطنية الحقيقية التي أسهمت في استعادة الدولة وحمايتها.

ولفت الشيخ قبلان إلى أن غياب التضامن الأهلي وانتشار الفساد في الدولة أضعف العدالة العامة، وأدى إلى ظلم الموظف والعامل والطبقات الشعبية، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بحماية حقوق كلّ المواطنين دون تمييز، وتطبيق العدالة بشكل شامل يضمن كرامة الناس وحقوقهم الأساسية.

وأشار إلى أن الدين والمواطنة يقومان على التضامن ونصرة المظلوم وخدمة الإنسان، مؤكدًا أن لبنان لا يقوم إلا بوحدته الداخلية وتضحياته التاريخية، وأن حماية السيادة الوطنية هي واجب على الدولة وأجهزتها، وعدم القيام بذلك يهدّد استقرار البلاد وقدرتها على الصمود.

وختم الشيخ قبلان بالتحذير من أي تفريط بالحقوق السيادية أو الانبطاح أمام الاحتلال "الإسرائيلي" أو القوى الخارجية، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية مؤتمنة على الأمانة الوطنية، ويجب أن تكون قوية وموحدة في مواجهة كلّ التحديات التي تهدّد استقلال لبنان ووحدته الوطنية.

الكلمات المفتاحية