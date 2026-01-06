كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي عزوف صيني عن شراء النفط الفنزويلي وسط الحصار الأميركي وارتفاع الأسعار

عربي ودولي

الصومال تدين دخول وزير خارجية ‫كيان العدوّ لهرجيسا: انتهاك لسيادتنا
عربي ودولي

الصومال تدين دخول وزير خارجية ‫كيان العدوّ لهرجيسا: انتهاك لسيادتنا

2026-01-06 21:53
31

أدانت وزارة الخارجية الصومالية، بأشد العبارات الزيارة غير المصرّح بها لوزير خارجية كيان الاحتلال "الإسرائيلي"؛ جدعون ساعر إلى مدينة "هرجيسا" في إقليم أرض الصومال الانفصالي، مشيرةً إلى أنّ المدينة تعد جزءًا لا يتجزأ ولا ينفصل من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية، في أول زيارة منذ اعتراف الكيان بالإقليم.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء 06/01/2026: "إنّ الزيارة تمثل "انتهاكًا جسيمًا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضية"، لافتةً إلى أنها تعد تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لعضو ذي سيادة في الأمم المتحدة.

وأضاف البيان: "وتُعدّ هرجيسا جزءًا أصيلًا وغير قابل للتصرف من أراضي الصومال المعترف بها دوليًا، وإنّ أيّ وجود رسمي أو اتّصال أو تعامل يتم داخل الأراضي الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال الفيدرالية يُعدّ غير قانوني وباطلًا ولاغيًا، ولا يترتب عليه أيّ أثر أو حجية قانونية".

وشدد البيان على أن ما قام به وزير الخارجية الصهيوني "يتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والأعراف المستقرة التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة، واحترام السلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وطالبت الخارجية الصومالية كيان الاحتلال "الإسرائيلي"  بـ"الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تقوّض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، والالتزام الكامل بواجباتها بموجب القانون الدولي".

وحثت الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والشركاء الدوليين كافة، على "إعادة التأكيد، بصورة واضحة لا لبس فيها، على دعمهم المبدئي لسيادة الصومال ووحدته وحدوده المعترف بها دوليًا".

وأضافت الخارجية الصومالية: "تؤكد جمهورية الصومال الفيدرالية التزامها الراسخ بالانخراط الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي. وفي الوقت ذاته، تحتفظ الصومال بحقها في اتّخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة، وفقًا للقانون الدولي، من أجل صون سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الصومال إقليم أرض الصومال
إقرأ المزيد
المزيد
عزوف صيني عن شراء النفط الفنزويلي وسط الحصار الأميركي وارتفاع الأسعار
عزوف صيني عن شراء النفط الفنزويلي وسط الحصار الأميركي وارتفاع الأسعار
عربي ودولي منذ 24 دقيقة
الصومال تدين دخول وزير خارجية ‫كيان العدوّ لهرجيسا: انتهاك لسيادتنا
الصومال تدين دخول وزير خارجية ‫كيان العدوّ لهرجيسا: انتهاك لسيادتنا
عربي ودولي منذ 33 دقيقة
صنعاء: نحضّر لضربة قوية وموجعة للكيان
صنعاء: نحضّر لضربة قوية وموجعة للكيان "الإسرائيلي"! 
عربي ودولي منذ ساعة
7 قتلى بينهم 6 مدنيين جراء اشتباكات بين الجيش السوري و
7 قتلى بينهم 6 مدنيين جراء اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الصومال تدين دخول وزير خارجية ‫كيان العدوّ لهرجيسا: انتهاك لسيادتنا
الصومال تدين دخول وزير خارجية ‫كيان العدوّ لهرجيسا: انتهاك لسيادتنا
عربي ودولي منذ 33 دقيقة
صنعاء: نحضّر لضربة قوية وموجعة للكيان
صنعاء: نحضّر لضربة قوية وموجعة للكيان "الإسرائيلي"! 
عربي ودولي منذ ساعة
ساعر في أرض الصومال بعد الاعتراف
ساعر في أرض الصومال بعد الاعتراف "الإسرائيلي": تحرك يثير جدلًا إقليميًا ودوليًا
عين على العدو منذ 7 ساعات
لمصلحة كيان العدو.. مفاوضات أمنية سورية
لمصلحة كيان العدو.. مفاوضات أمنية سورية "إسرائيلية" في باريس 
عين على العدو منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة