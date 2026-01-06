في أجواءٍ إيمانيّة عامرة بذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع)، شهدت منطقة البقاع سلسلة أنشطة تربويّة وثقافيّة واجتماعيّة، عكست روح المناسبة وقيمها الرساليّة القائمة على العلم، والعمل، والعطاء.

فعلى الصعيد التربوي، أقام تجمع المعلّمين في التعبئة التربويّة في البقاع، بالتعاون مع جمعية "برمجة"، ورشة تدريبيّة متكاملة بعنوان "الروبوتيكس بالأردوينو والسويدو"، بمشاركة عدد من أساتذة المدارس والثانويّات، تمهيدًا لإطلاق هذه البرامج للطلاب في المدارس والثانويّات المشاركة، بما يسهم في تعزيز التعليم التطبيقي والابتكار العلمي.

وفي الإطار العبادي، أحيت بلدة بريتال في القطاع الثامن المناسبة المباركة في مسجد الإمام الحسين (ع)، حيث أُقيمت صلاة المغرب والعشاء جماعة بإمامة السيد حسين الهمّة، تلتها قراءة دعاء التوسّل بصوت القارئ مصطفى طليس، ومحاضرة لفضيلة الشيخ محمد وهبي تناول فيها عظمة المناسبة ومكانة الإمام علي (ع) في الإسلام، أعقبتها تواشيح إسلاميّة، بحضور مسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم وفعاليات اجتماعيّة وثقافيّة وعلمائيّة وحشد من المؤمنين، ليُختتم النشاط بتوزيع الضيافة على حبِّ أمير المؤمنين (ع).

وعلى صعيد العمل النسائي، كرّمت مسؤولة وحدة العمل النسائي في لبنان؛ الحاجة أمل القطّان مسؤولات الهيئات النسائيّة في منطقة البقاع، تقديرًا لجهودهنّ المباركة في إنجاح التجمّع الفاطمي الذي أُقيم في مختلف المناطق، حيث قدّمت لهنّ شهادات شكر وتقدير مرفقة برسالة من سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله)، عبّر فيها عن اعتزازه بالدور الريادي للمرأة.

وأكّدت القطّان أنّ هذا الإنجاز هو ثمرة الإخلاص والعمل الجماعي وروح المسؤوليّة، مشيرةً إلى أنّ التجمّع أُقيم في أربع نقاط في البقاع بمشاركة واسعة بلغت 6200 فاطميّة.

وفي سياق ثقافي، وقّعت مسؤولة الهيئات النسائيّة في البقاع؛ الحاجة جميلة مصطفى كتابها الموسوم بعنوان "نساء صالحات في القرآن"، خلال لقاء جمع أخوات الهيئات النسائيّة في لجنة منطقة البقاع ومسؤولات القطاعات، حيث أهدت نسخة من الكتاب لكلّ الحاضرات، ويتناول نماذج نسائيّة قرآنيّة تشكّل قدوة في الإيمان والصبر والثبات.

وتزامن مع هذه الأجواء المباركة افتتاح مركز جمعية أجيال النور في بلدة دورس، ليكون منارةً للهداية والعلم وبناء القيم. وأُلقيت بالمناسبة كلمة لمدير الجمعية سماحة الشيخ مهدي الأحمر، أكّد فيها أنّ رسالة الجمعية تقوم على صناعة الإنسان الواعي وبناء جيلٍ متشبّع بالإيمان، متسلّح بالعلم، ومتمسّك بالقيم الأخلاقيّة، فيما جرى توزيع الهدايا إدخالًا للسرور إلى القلوب.

