كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025

لبنان

قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي يختتم مخيمه التدريبي
لبنان

قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي يختتم مخيمه التدريبي "نهج علي"

2026-01-06 22:15
23

عملًا بالخطة التدريبية لقطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج)، وضمن البرنامج التأهيلي للقادة، أقامت قيادة القطاع دورة قائد - مستوى أول حيث شارك 45 قائدًا متدربًا من مختلف الأفواج وسط أجواء مليئة بالحماس والتحدي والروح الكشفية.
وعلى مدار أسبوع، ورغم الطقس الماطر والعاصف، وبكل عزيمة وقوة، خضع المتدربون لعدد من الورش والمهارات والتقاليد الكشفية، بالإضافة إلى العناوين الإدارية والتربوية والاجتماعية والدينية، وبمشاركة نخبة من المدربين الكشفيين من ذوي الخبرة.

وفي اليوم الأخير، وبعد تقديم التكاليف والمشاريع الشخصية، اختتمت الدورة بحفل كشفي برعاية وحضور مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وعدد من عمداء الأفواج ولجنة القطاع.

وتخللت الحفلَ كلمة للشيخ ضاهر الذي أكد على أهمية وضرورة التدريب والتأهيل لخدمة أجيالنا والمجتمع، ليتم بعدها توزيع دروع التقدير والإفادات على المشاركين.

الكلمات المفتاحية
لبنان صيدا كشافة الامام المهدي (عج)
إقرأ المزيد
المزيد
قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي يختتم مخيمه التدريبي
قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي يختتم مخيمه التدريبي "نهج علي"
لبنان منذ 11 دقيقة
البقاع يحيي ولادة الإمام علي (ع) بأنشطة تربوية وعبادية وثقافية واجتماعية جامعة
البقاع يحيي ولادة الإمام علي (ع) بأنشطة تربوية وعبادية وثقافية واجتماعية جامعة
لبنان منذ 22 دقيقة
الشيخ أحمد قبلان: الوقت داهم لحماية لبنان والتمسك بوحدته وسيادته
الشيخ أحمد قبلان: الوقت داهم لحماية لبنان والتمسك بوحدته وسيادته
لبنان منذ ساعة
حزب الله وأهالي صيدا شيعوا الفقيد المجاهد خليل قطيش
حزب الله وأهالي صيدا شيعوا الفقيد المجاهد خليل قطيش
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي يختتم مخيمه التدريبي
قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي يختتم مخيمه التدريبي "نهج علي"
لبنان منذ 11 دقيقة
البقاع يحيي ولادة الإمام علي (ع) بأنشطة تربوية وعبادية وثقافية واجتماعية جامعة
البقاع يحيي ولادة الإمام علي (ع) بأنشطة تربوية وعبادية وثقافية واجتماعية جامعة
لبنان منذ 22 دقيقة
الشيخ أحمد قبلان: الوقت داهم لحماية لبنان والتمسك بوحدته وسيادته
الشيخ أحمد قبلان: الوقت داهم لحماية لبنان والتمسك بوحدته وسيادته
لبنان منذ ساعة
حزب الله وأهالي صيدا شيعوا الفقيد المجاهد خليل قطيش
حزب الله وأهالي صيدا شيعوا الفقيد المجاهد خليل قطيش
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة