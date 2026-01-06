عملًا بالخطة التدريبية لقطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج)، وضمن البرنامج التأهيلي للقادة، أقامت قيادة القطاع دورة قائد - مستوى أول حيث شارك 45 قائدًا متدربًا من مختلف الأفواج وسط أجواء مليئة بالحماس والتحدي والروح الكشفية.

وعلى مدار أسبوع، ورغم الطقس الماطر والعاصف، وبكل عزيمة وقوة، خضع المتدربون لعدد من الورش والمهارات والتقاليد الكشفية، بالإضافة إلى العناوين الإدارية والتربوية والاجتماعية والدينية، وبمشاركة نخبة من المدربين الكشفيين من ذوي الخبرة.

وفي اليوم الأخير، وبعد تقديم التكاليف والمشاريع الشخصية، اختتمت الدورة بحفل كشفي برعاية وحضور مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وعدد من عمداء الأفواج ولجنة القطاع.

وتخللت الحفلَ كلمة للشيخ ضاهر الذي أكد على أهمية وضرورة التدريب والتأهيل لخدمة أجيالنا والمجتمع، ليتم بعدها توزيع دروع التقدير والإفادات على المشاركين.

