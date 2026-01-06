في إطار إحياء ذكرى الولادة الميمونة لأمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام)، نظّمت الهيئات النسائية في أنصارية في مجمع الأنصارية يومًا للاستشارات المجانية، خدمةً لأهالي البلدة وتعزيزًا لثقافة الرعاية المجتمعية.

وتضمّن اليوم مجموعة من الاستشارات التخصصية قدّمتها مختصّات في مجالات التربية المختصّة، وتقويم النطق، والتغذية، والإرشاد النفسي، حيث جرى تقديم إرشادات عملية ونصائح توعوية تهدف إلى الوقاية من المشكلات الصحية والنفسية، ودعم الاستقرار الأسري، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

ويأتي هذا النشاط تأكيدًا على نهج الإمام عليّ (ع) في خدمة الناس، وترجمةً عملية لقيم التكافل الاجتماعي والمسؤولية تجاه المجتمع، التي تحرص الهيئات النسائية على تجسيدها من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة.

الكلمات المفتاحية