تقدّم أسطول الصمود العالمي بطلب رسمي إلى الحكومة المصرية للحصول على موافقة لعبور قافلة إنسانية برية إلى قطاع غزّة عبر معبر رفح، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأوضح الأسطول، في بيان له، أن غزّة تواجه أوضاعًا إنسانية قاسية، لا سيما خلال فصل الشتاء، نتيجة القيود المستمرة المفروضة على إدخال المساعدات، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والاحتياجات الأساسية.

وأشار البيان إلى أن الأسطول يسعى للحصول على إذن لتسيير قافلة إنسانية تدخل الأراضي المصرية عبر المعبر الحدودي بين ليبيا ومصر، وتعبر مصر بشكل آمن وبالتنسيق مع الجهات المختصة في ما يتعلق بإجراءات التفتيش والأمن واللوجستيات، وصولًا إلى معبر رفح لتسليم المساعدات العاجلة داخل قطاع غزّة.

وبيّن أن الهدف الأساس من القافلة يتمثل في إيصال إمدادات منقذة للحياة، تشمل الغذاء والأدوية والبطانيات وغيرها من المواد الأساسية، إلى السكان في غزّة، مؤكدًا أن المهمّة ذات طابع إنساني بحت وملتزمة بعدم العنف.

وكان أسطول الصمود العالمي قد أعلن في وقت سابق بدء التحضير لمهمة بحرية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزّة في ربيع عام 2026، بمشاركة أكثر من 100 قارب ونحو 3000 مشارك من أكثر من 100 دولة، في ما يُعد أكبر تحرك بحري مدني منسق لدعم غزّة حتّى الآن.

وفي المقابل، تواصل مصر إغلاق معبر رفح منذ أيار/مايو 2024، عقب التوغل "الإسرائيلي" في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرة جيش الاحتلال على المعبر من الجانب الفلسطيني، مؤكدة رفضها إجراء أي تنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي" بشأن تشغيله.

ويُذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" كانت قد اعترضت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سفن أسطول الصمود في أثناء تنفيذ مهمّة بحرية لكسر الحصار على غزّة في المياه الدولية، واقتادتها إلى ميناء أسدود.

الكلمات المفتاحية