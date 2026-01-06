قُتل مستوطن "إسرائيلي" من "الحريديم"، اليوم، بعد أن علِق تحت حافلة دهست عددًا من الأشخاص، أثناء مظاهرة نظمها "الحريديم" احتجاجًا على قانون التجنيد الإجباري في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن الحادث وقع وسط تجمّع للمحتجين الذين خرجوا رفضًا لقرار تجنيد أبناء الطائفة الحريدية، ما أدى إلى حالة من الفوضى في مكان التظاهر.

من جهتها، أعلنت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" أن الحادث نجم عن عملية دهس، مشيرةً إلى أنها أوقفت سائق الحافلة وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة.

