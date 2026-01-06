يغفل كثير من المستخدمين أن نظام أندرويد هو في الأصل نظام مفتوح المصدر، أضافت إليه شركة غوغل خدماتها وتطبيقاتها الخاصة، الأمر الذي يفتح الباب أمام عدد كبير من التطبيقات البديلة التي يمكنها أن تحل محل تطبيقات غوغل الرسمية، وتقدم في بعض الأحيان مزايا أوسع وتجارب استخدام مختلفة.

وبينما تركّز تطبيقات غوغل على التكامل مع منظومتها الخدمية، تسعى التطبيقات البديلة – لا سيما مفتوحة المصدر – إلى تقديم مزايا إضافية، ومرونة أكبر، ومستويات أعلى من الخصوصية، وغالبا دون الحاجة إلى دفع اشتراكات أو رسوم.

وفيما يلي مجموعة من أبرز التطبيقات مفتوحة المصدر التي يمكن الاعتماد عليها كبدائل لتطبيقات غوغل الرسمية على نظام أندرويد، وفقا لتقارير تقنية متخصصة.

متصفح الملفات: Material Files

توفر غوغل تطبيقا أساسيا لتصفح الملفات داخل نظام أندرويد، إلا أنه يفتقر إلى العديد من الخصائص المتقدمة الموجودة في التطبيقات المنافسة.

ويبرز تطبيق Material Files كبديل متكامل لتطبيق غوغل الرسمي، إذ يقدم واجهة استخدام مرنة تعتمد على تصميم "ماتيريال"، إلى جانب نظام تنقل واضح يسهّل الوصول إلى وحدات التخزين المختلفة، بما في ذلك الذاكرة الداخلية وبطاقات الذاكرة.

ويضم التطبيق مزايا احترافية لنقل الملفات، مثل دعم بروتوكولات FTP وSFTP وSMB وWebDAV، كما يتيح تحويل الهاتف إلى خادم مصغّر لنقل الملفات، ما يسمح بالوصول إلى محتويات الهاتف من أجهزة أخرى مباشرة.

تطبيق الخرائط: Organic Maps

يُعد تطبيق خرائط غوغل من أكثر تطبيقات الملاحة استخداما، لكنه يواجه انتقادات واسعة تتعلق بجمع البيانات والإعلانات، وهو ما يدفع محبي الخصوصية إلى البحث عن بدائل.

ويأتي تطبيق Organic Maps كأحد أبرز هذه البدائل، إذ يقدم تجربة مفتوحة المصدر خالية من الإعلانات، ولا يعتمد على جمع البيانات غير الضرورية. ويعمل التطبيق على أنظمة متعددة، تشمل أندرويد وiOS وأنظمة لينكس.

ويمتاز Organic Maps بانخفاض استهلاكه للطاقة، ما يجعله مناسبا للرحلات الطويلة، إضافة إلى دعمه العمل دون اتصال بالإنترنت اعتمادا على بيانات OpenStreetMap التي يتم تحديثها باستمرار من قبل المجتمع.

مشغّل الوسائط: Next Player

يوفر نظام أندرويد تطبيقا أساسيا لتشغيل الملفات الصوتية، إلا أنه يفتقر إلى دعم صيغ الصوت الاحترافية ومعاملات الترميز المتقدمة.

ويجمع تطبيق Next Player بين التصميم العصري المتوافق مع واجهة "Material You" ودعم واسع لمعاملات الترميز، بدءا من H.264 وصولا إلى TrueHD، ما يضمن الحفاظ على جودة الصوت العالية، إلى جانب دعمه تشغيل ملفات الفيديو بمختلف الصيغ.

التوثيق الثنائي: Aegis Authenticator

أصبح التوثيق ثنائي الخطوات أداة أساسية لحماية الحسابات الرقمية، ومع ذلك يفضل بعض المستخدمين عدم الاعتماد على تطبيقات مرتبطة بشركات كبرى.

ويقدم تطبيق Aegis Authenticator بديلا مفتوح المصدر لتطبيقات التوثيق الثنائية الشهيرة، مع توفير جميع مزايا توليد رموز التحقق، إضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بمفاتيح التوثيق ونقلها بين الأجهزة، ما يمنح المستخدم تحكما أكبر ببياناته الأمنية.

متجر التطبيقات: F-Droid

لا يقتصر تحميل تطبيقات أندرويد على متجر غوغل بلاي فقط، إذ يوفر متجر F-Droid بديلا مفتوح المصدر يضم مجموعة واسعة من التطبيقات المجانية والآمنة.

ويتميز F-Droid بواجهة بسيطة، وباعتماده على مراجعة وتوثيق التطبيقات قبل إتاحتها للمستخدمين، للحد من التطبيقات الخبيثة. ويُدار المتجر من قبل متطوعين تابعين لمؤسسة غير ربحية، ويُعد من أقدم متاجر التطبيقات المفتوحة المصدر منذ إطلاقه عام 2010.

