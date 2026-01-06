حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، من أن "أي تصعيد محتمل بشأن إيران لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يشكل خطرًا على استقرار المجتمع الدولي ككل".

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء 06/01/2026: "إن دولة قطر على تواصل مع طهران وواشنطن لدعم أي حوار يهدف لمنع التصعيد".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد، في وقت سابق، الجمهورية الإسلامية في إيران بأنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا تعرض المتظاهرون خلال الاحتجاجات للعنف، بحسب تصريحاته.

ويوم أمس، هدّد رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، بأنّ "إسرائيل" لن تسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها البالستي، وذلك بعد أيام من تهديد ترامب.

بدورها، أعلنت أمانة مجلس الدفاع في إيران، اليوم، أنّ استمرار السلوك العدائي ضدّ البلاد "سيُقابَل بردّ حازم ومتناسب".

وأدانت الأمانة، في بيانٍ، "تصعيد لهجة التهديد والتصريحات التدخّلية الموجّهة ضدّ البلاد"، مؤكّدةً أنّ أمن إيران واستقلالها ووحدة أراضيها "خطوط حمراء غير قابلة للتجاوز، وأنّ أيّ اعتداء أو استمرار في السلوكيات العدائية سيُواجَه بردّ متناسب وحازم وحاسم".



