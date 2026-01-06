كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025

عربي ودولي

قطر تحذّر: التصعيد ضد إيران يشكل خطرًا على استقرار المجتمع الدولي ككل
عربي ودولي

قطر تحذّر: التصعيد ضد إيران يشكل خطرًا على استقرار المجتمع الدولي ككل

2026-01-06 23:14
80

حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، من أن "أي تصعيد محتمل بشأن إيران لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يشكل خطرًا على استقرار المجتمع الدولي ككل".

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء 06/01/2026: "إن دولة قطر على تواصل مع طهران وواشنطن لدعم أي حوار يهدف لمنع التصعيد".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد، في وقت سابق، الجمهورية الإسلامية في إيران بأنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا تعرض المتظاهرون خلال الاحتجاجات للعنف، بحسب تصريحاته.

ويوم أمس، هدّد رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، بأنّ "إسرائيل" لن تسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها البالستي، وذلك بعد أيام من تهديد ترامب.

بدورها، أعلنت أمانة مجلس الدفاع في إيران، اليوم، أنّ استمرار السلوك العدائي ضدّ البلاد "سيُقابَل بردّ حازم ومتناسب".

وأدانت الأمانة، في بيانٍ، "تصعيد لهجة التهديد والتصريحات التدخّلية الموجّهة ضدّ البلاد"، مؤكّدةً أنّ أمن إيران واستقلالها ووحدة أراضيها "خطوط حمراء غير قابلة للتجاوز، وأنّ أيّ اعتداء أو استمرار في السلوكيات العدائية سيُواجَه بردّ متناسب وحازم وحاسم".
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني دونالد ترامب قطر
إقرأ المزيد
المزيد
قطر تحذّر: التصعيد ضد إيران يشكل خطرًا على استقرار المجتمع الدولي ككل
قطر تحذّر: التصعيد ضد إيران يشكل خطرًا على استقرار المجتمع الدولي ككل
عربي ودولي منذ ساعتين
الصين: مستعدون للعمل مع دول المنطقة لحماية السلام في أميركا اللاتينية
الصين: مستعدون للعمل مع دول المنطقة لحماية السلام في أميركا اللاتينية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
أسطول الصمود العالمي يطلب إذنًا مصريًا لتسيير قافلة إغاثة برية إلى غزّة
أسطول الصمود العالمي يطلب إذنًا مصريًا لتسيير قافلة إغاثة برية إلى غزّة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
عزوف صيني عن شراء النفط الفنزويلي وسط الحصار الأميركي وارتفاع الأسعار
عزوف صيني عن شراء النفط الفنزويلي وسط الحصار الأميركي وارتفاع الأسعار
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
قطر تحذّر: التصعيد ضد إيران يشكل خطرًا على استقرار المجتمع الدولي ككل
قطر تحذّر: التصعيد ضد إيران يشكل خطرًا على استقرار المجتمع الدولي ككل
عربي ودولي منذ ساعتين
مقتل مستوطن حريدي خلال احتجاجات ضدّ قانون التجنيد في القدس المحتلة
مقتل مستوطن حريدي خلال احتجاجات ضدّ قانون التجنيد في القدس المحتلة
فلسطين منذ 3 ساعات
الصومال تدين دخول وزير خارجية ‫كيان العدوّ لهرجيسا: انتهاك لسيادتنا
الصومال تدين دخول وزير خارجية ‫كيان العدوّ لهرجيسا: انتهاك لسيادتنا
عربي ودولي منذ 4 ساعات
العميد محمد أكرمي نيا متحدثًا باسم الجيش الإيراني
العميد محمد أكرمي نيا متحدثًا باسم الجيش الإيراني
إيران منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة