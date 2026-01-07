كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي اقتراح أميركي لاتفاق أمني بين "إسرائيل" وسورية: منطقة اقتصادية منزوعة السلاح

لبنان

مخيمات لبنان تحيي يوم الشهيد الفلسطيني
لبنان

مخيمات لبنان تحيي يوم الشهيد الفلسطيني

2026-01-07 10:41
86

في ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني وانطلاق الثورة الفلسطينية(1918)، أقام الفلسطينيون في لبنان فعاليات وطنية وشعبية واسعة، فعمّ الإضراب المؤسسات التعليمية التابعة لوكالة الأونروا، في كل مخيمات لبنان تعبيرًا عن الوفاء للشهداء وتقديرًا لتضحياتهم.

كذلك جرى إضاءة شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية عند أضرحة الشهداء، بمشاركة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، فوجه المشاركون التحية لأرواح الشهداء الذين عبّدوا بدمائهم طريق الحرية وقدمتهم الثورة دفاعًا عن فلسطين منهم من عرفت أسماؤهم، وبعضهم وضعت صورهم أمام قبورهم التي ما تزال مجهولة، وشهداء مفقودي الأثر الذين قدموا أرواحهم على طريق القدس في معركة إسناد غزة. 

في هذه المناسبة، أكّد النادي الثقافي الفلسطيني ومعه الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية التمسك بالمبادئ التي ضحى الشهداء من أجلها، مشدّدين على تمسكهم بخيار المقاومة بكل أشكالها باعتباره حقا مشروعًا في مواجهة الاحتلال، ورفض نهج التسوية التفريطية والاعتراف بالاحتلال على أي جزء من فلسطين التاريخية إلى جانب رفض ما يسمى بــ"حل الدولتين".

كما أكدوا التمسك بفلسطين كاملة موحدة من البحر إلى النهر وطنًا للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وعاصمتها القدس، وأكدوا الوحدة الوطنية الحقيقية القائمة على الثوابت والمبادئ التي صانها الشهداء ورفض أي صيغ وحدوية شكلية لا تستند إلى أسس وطنية صلبة.

وختم النادي الثقافي الفلسطيني، ومعه الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، بتجديد العهد في يوم الشهيد على المضي في طريق النضال حتى العودة إلى فلسطين.

الكلمات المفتاحية
لبنان المخيمات الفلسطينية في لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
بعد العدوان الأخير.. غرفة الصناعة في صيدا والجنوب تتفقّد أضرار المدينة الصناعية في سي
بعد العدوان الأخير.. غرفة الصناعة في صيدا والجنوب تتفقّد أضرار المدينة الصناعية في سي
لبنان منذ 50 دقيقة
مخيمات لبنان تحيي يوم الشهيد الفلسطيني
مخيمات لبنان تحيي يوم الشهيد الفلسطيني
لبنان منذ 3 ساعات
بلديات جرد جبيل تعيد فتح طريق أفقا–العاقورة إثر تراكم الثلوج
بلديات جرد جبيل تعيد فتح طريق أفقا–العاقورة إثر تراكم الثلوج
لبنان منذ 4 ساعات
الاحتلال
الاحتلال "الإسرائيلي" يفجّر مبنى غرب الخيام
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بعد العدوان الأخير.. غرفة الصناعة في صيدا والجنوب تتفقّد أضرار المدينة الصناعية في سي
بعد العدوان الأخير.. غرفة الصناعة في صيدا والجنوب تتفقّد أضرار المدينة الصناعية في سي
لبنان منذ 50 دقيقة
مخيمات لبنان تحيي يوم الشهيد الفلسطيني
مخيمات لبنان تحيي يوم الشهيد الفلسطيني
لبنان منذ 3 ساعات
بلديات جرد جبيل تعيد فتح طريق أفقا–العاقورة إثر تراكم الثلوج
بلديات جرد جبيل تعيد فتح طريق أفقا–العاقورة إثر تراكم الثلوج
لبنان منذ 4 ساعات
كاميرا العهد تجول في أقسام مركز لبنان الطبي.. وهذا موعد الافتتاح
كاميرا العهد تجول في أقسام مركز لبنان الطبي.. وهذا موعد الافتتاح
تحقيقات ومقابلات منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة