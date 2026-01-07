قال الصحفي "الإسرائيلي" باراك رافيد لـ "القناة 12" إن الولايات المتحدة قدّمت لكل من "إسرائيل" وسورية، خلال جولة المفاوضات التي جرت أمس الثلاثاء في 6 كانون الثاني 2026 في باريس، مقترحًا جديدًا للتقدم نحو "اتفاق أمني" بين الجانبين، يتضمن إنشاء مقر قيادة مشترك في الأردن، ومنطقة اقتصادية منزوعة السلاح على جانبي الحدود، وفقًا لما ذكره مسؤول أميركي رفيع المستوى.

ولفت رافيد إلى أن إدارة ترامب تمارس ضغوطًا على الطرفين للتوصل إلى اتفاق يُسهم في استقرار "الوضع الأمني على الحدود"، وفق تعبيره، وقد يشكّل خطوة أولى نحو "تطبيع العلاقات" بينهما مستقبلًا.

وبحسب رافيد، فقد اقترحت الولايات المتحدة إنشاء قوة مهام مشتركة أميركية - "إسرائيلية" - سورية في عمّان بالأردن، تتولى معالجة الوضع الأمني، وتشكّل أساسًا للمفاوضات بشأن نزع سلاح جنوب سورية، وانسحاب القوات "الإسرائيلية" من الأراضي السورية التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ونقل عن مسؤول أميركي قوله: "سيتم تجميد جميع الأنشطة العسكرية من كلا الجانبين في المواقع الحالية إلى حين الانتهاء من وضع التفاصيل في إطار قوة المهام المشتركة"، مضيفًا أن "كل جانب سيرسل ممثلين إلى قوة المهام المشتركة، التي ستتولى إدارة المحادثات الدبلوماسية والشؤون العسكرية والاستخباراتية والعلاقات التجارية". وتابع المسؤول الأميركي: "ستكون الخلية المشتركة محرك العملية، وستلعب الولايات المتحدة دور الوسيط على مدار الساعة".

كذلك، نقل رافيد عن مسؤول صهيوني قوله إن "إسرائيل" وسورية اتفقتا خلال محادثات باريس على تسريع وتيرة المفاوضات، وعقد اجتماعات أكثر تواترًا، واتخاذ تدابير لبناء الثقة بينهما.

وخلال الاجتماع، اقترح الأميركيون إنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح على الحدود مع سورية. وهذا اقتراح مماثل لما طرحته إدارة ترامب لإنشاء منطقة مماثلة في دونباس شرق أوكرانيا، بهدف حل النزاع الحدودي في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

