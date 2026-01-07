كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بعد العدوان الأخير.. غرفة الصناعة في صيدا والجنوب تتفقّد أضرار المدينة الصناعية في سي
بعد العدوان الأخير.. غرفة الصناعة في صيدا والجنوب تتفقّد أضرار المدينة الصناعية في سي

2026-01-07 13:48
45

تفقد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح موقع الغارة "الإسرائيلية" في المدينة الصناعية في سينيق، يرافقه: نائبا الرئيس عمر دندشلي وجمال جوني، وأمين المال سمير القطب، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم طيراني، حيث عاينوا الدمار والأضرار التي لحقت بعدد من المؤسسات الصناعية والتجارية جراء الغارة، والتقوا أصحابها، مطلعين منهم على حجم الخسائر وعلى انعكاساتها الكارثية على أوضاعهم ومعيشتهم. 

وخلال الجولة أجرى صالح اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ووضعه في أجواء الصعوبات التي يواجهها أصحاب المؤسسات المتضررة في رفع الأنقاض. وبناء عليه تم الاتفاق على أن يرسل مجلس الجنوب إلى الموقع صباح غد آليات ومعدات للمساعدة في رفعها.

صالح

وقال صالح في ختام الجولة: "جئنا كوفد من مجلس إدارة غرفة صيدا والجنوب لنتفقد الأضرار ونرى ما نستطيع أن نقوم به لنساعد أصحاب هذه المصالح والمؤسسات، لأن ما أصابهم هو نكبة كبيرة، وجميعهم حرفيون وصناعيون يعملون كل يوم بيومه، واذا لم يعملوا لن يستطيعوا تأمين الغذاء والدواء والمعيشة لعائلاتهم". 

وأضاف: "نحن نطالب بأن تكون هناك مساعدة عاجلة لهم، ليتمكنوا من استعادة دورة العمل في مصالحهم، ويعودوا للإنتاج كما كان، ونحن من جهتنا سنبذل أقصى ما يمكن أن نقوم به لنساعدهم وحتى تأتيهم المساعدات بأسرع وقت".

وعما اذا كان هناك توجه لرفع دعوى ضد الكيان الصهيوني لدى المنظمات الدولية المعنية، قال صالح: "نحن سنطالب وسنقوم بكل ما يمكن أن نقوم به ولن نقصر أبدًا".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان صيدا الجنوب
