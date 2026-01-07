كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدًا
إيران

وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدًا

2026-01-07 15:49
84

أعن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أنه سيزور لبنان غدًا الخميس 08/01/2026، في زيارة رسمية يرافقه فيها وفد اقتصادي.

وقال عراقتشي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: إن "علاقاتنا راسخة مع جميع مكونات الدولة اللبنانية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات ونأمل أن نعود إلى علاقة طيبة للغاية".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن زيارته للبنان تهدف إلى توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا بالقول: "وسيرافقني وفد اقتصادي".

وأكد الوزير عراقتشي أن "الظروف الحالية غير مؤاتية للتفاوض مع الولايات المتحدة بسبب سياساتها"، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنسحب قط من طاولة المفاوضات.

وختم قائلًا: "ونحن على استعداد دائم للتفاوض على أساس الاحترام والمصالح المشتركة، لكن الحكومة الأميركية لا تتبنى هذا النهج في الوقت الراهن".

