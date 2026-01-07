نجح خبراء إيرانيون في جامعة طهران في إنتاج وتكاثر العلقة الطبية محليًا، لتصبح الآن متاحة في الأسواق الدولية، لاستخدامها في العلاجات الطبية.

وتتميّز هذه الكائنات الصغيرة بقدرتها على تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات، ولها تأثيرات علاجية ملحوظة، وقد استُخدمت منذ سنوات طويلة في الطب التقليدي والحديث لتحسين الدورة الدموية، وتقليل الالتهابات، والمساعدة في شفاء الأنسجة التالفة.

وتعمل دودة العلق الطبية من خلال إفراز إنزيمات ومركبات خاصة، ما يجعلها علاجًا طبيعيًا يمكن الاستفادة منه في الجراحات، وعلاج اضطرابات الأوعية الدموية، والأمراض المزمنة.

ولتلبية هذه الحاجة الحيوية، بدأ الخبراء في منتزه العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران مشروعًا لإنتاج وتكاثر العلقة الطبية محليًا، مستفيدين من البحث العلمي، والخبرة الدولية، وإنشاء مراكز تقنية متخصصة.

وقالت الدكتورة معصومة ملك؛ عضو هيئة التدريس بجامعة طهران، ومديرة شركة تقنية، ومسؤولة وحدة الدعم في المنتزه: "عملنا يركز على العلقة الطبية.. تعاملنا مع كائن حيّ لم تكن هناك أي تعليمات لإنتاجه أو استخدامه داخل البلاد".

وأشارت إلى أن بداية المشروع تعود إلى عام 2009، حيث كانت المراكز العلاجية في إيران تجمع كميات كبيرة من العلقة الطبية مباشرة من الطبيعة، مما أدى إلى تراجع أعدادها بشكل مقلق.

وأضافت: "أول سؤال خطر لي هو كيف يمكن لمخلوق يتعامل مباشرة مع دم الإنسان أن يُجمع من الطبيعة ويُستخدم في العلاج؟ لذلك قررنا البدء في تكاثر وتربية العلقة الطبية محليًا."

وتمكّنت الدكتورة معصومة ملك من إجراء أول صادرات للعلقة الطبية الإيرانية إلى فرنسا، وهي الدولة التي تمتلك الشركة الوحيدة الحاصلة على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأميركية لتصدير العلقة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت أن التصدير إلى دول أخرى، خصوصًا أوروبا وأميركا الشمالية، واجه تحديات بسبب العقوبات، لكن خطط التوسع مستمرة. ويُظهر هذا الإنجاز مسار تطوير دودة العلق الطبية في إيران من الناحية العلمية والتقنية، مؤكدًة على أهمية المعايير الدولية، ودور المؤسسات الداعمة مثل منتزه العلوم والتكنولوجيا، وتحدثت عن رؤية مستقبلية لتوسيع الصادرات.

