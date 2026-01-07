كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي مواجهات قوية للمنتخبات العربية في ربع نهائي كأس أفريقيا

لبنان

النائب صلح يتسلَّم مقترحات تشريعية لتعزيز حماية المرأة ومنع الإفلات من العقاب
لبنان

النائب صلح يتسلَّم مقترحات تشريعية لتعزيز حماية المرأة ومنع الإفلات من العقاب

2026-01-07 17:01
النائب صلح: سأكون دائمًا صلة الوصل بين المواطنين والدولة
48

تسلّم عضو تكتل بعلبك - الهرمل، النائب ينال صلح مجموعة من اقتراحات تعديل القوانين اللبنانية، المنبثقة عن اللقاء الذي استضافته "الجمعيّة اللبنانيّة للدّراسات والتّدريب" في "قاعة القرية الزراعية" في سهل بعلبك، تحت عنوان "آلية تطبيق القانون الخاصّ بحماية المرأة والعوائق التي تحول دون تطبيقه"، والذي كان النائب صلح قد شارك فيه.

وتضمّنت المقترحات "مجموعة من التعديلات القانونية الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة والفتيات القاصرات، وسدّ الثغرات التي تتيح الإفلات من العقاب في قضايا حسّاسة، أبرزها: قانون الجنسية: اقتراح تعديل القانون بما يسمح للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها، على قدم المساواة مع الرجل اللبناني. والمادة 515 من قانون العقوبات (إغواء قاصر): تشديد العقوبات على كل من يُغوي قاصرًا دون سن الـ15 بهدف ارتكاب فعل جرمي، ومنع أيّ تخفيف للعقوبة أو تبرير الجريمة تحت أي ذريعة، بما فيها الزواج اللاحق".

كما تضمّنت المقترحات "المادة 518 من قانون العقوبات (زواج الفاعل من الضحية): إلغاء أو تعديل النص القانوني بما يمنع إسقاط الملاحقة أو تخفيف العقوبة في حال زواج الفاعل من الضحية، لا سيّما في القضايا التي تطاول القاصرات".

وأكّد النائب صلح، أمام الوفد الذي سلّمه الاقتراحات، أنّ "الدور الأساسي للنائب في البرلمان اللبناني هو التشريع"، مثنيًا على "أهميّة اللقاءات الحوارية التي تُنتج مخرجات قانونية قابلة للترجمة التشريعية، انطلاقًا من قناعته بأنّ المواطن هو أساس التشريع وهدفه".

وقال: "سأكون دائمًا صلة الوصل بين المواطنين والدولة، وعلى أتمّ الاستعداد لنقل التوصيات إلى الجهات المعنية واللجان المختصّة لما في ذلك من خدمة للمجتمع وتطوير العمل التشريعي".

وأعلن عن "الدعم الكامل لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل"، مشيرًا إلى أنّ "العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلّا بإزالة كل أشكال التمييز"، داعيًا المواطنين والمواطنات إلى "أنْ يكونوا شركاء فاعلين في بناء المجتمع في مختلف المجالات، لأنّ الشراكة الحقيقية هي الأساس في بناء دولة عادلة وقوية تحمي جميع أبنائها من دون استثناء".

الكلمات المفتاحية
المرأة تكتل بعلبك الهرمل ينال صلح
إقرأ المزيد
المزيد
النائب صلح يتسلَّم مقترحات تشريعية لتعزيز حماية المرأة ومنع الإفلات من العقاب
النائب صلح يتسلَّم مقترحات تشريعية لتعزيز حماية المرأة ومنع الإفلات من العقاب
لبنان منذ ساعة
بهية الحريري من موقع غارة سينيق: لن تثني اللبنانيين عن متابعة حياتهم بإرادة وصمود
بهية الحريري من موقع غارة سينيق: لن تثني اللبنانيين عن متابعة حياتهم بإرادة وصمود
لبنان منذ ساعة
بعد العدوان الأخير.. غرفة الصناعة في صيدا والجنوب تتفقّد أضرار المدينة الصناعية في سي
بعد العدوان الأخير.. غرفة الصناعة في صيدا والجنوب تتفقّد أضرار المدينة الصناعية في سي
لبنان منذ 4 ساعات
مخيمات لبنان تحيي يوم الشهيد الفلسطيني
مخيمات لبنان تحيي يوم الشهيد الفلسطيني
لبنان منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
النائب صلح يتسلَّم مقترحات تشريعية لتعزيز حماية المرأة ومنع الإفلات من العقاب
النائب صلح يتسلَّم مقترحات تشريعية لتعزيز حماية المرأة ومنع الإفلات من العقاب
لبنان منذ ساعة
الحاج حسن: المقاومة باقية على طريق الحق 
الحاج حسن: المقاومة باقية على طريق الحق 
لبنان منذ 3 أيام
النائب صلح من بعلبك: لبنان يحتاج إلى دولة قوية تحمي سيادتها.. والمقاومة عنصر قوة
النائب صلح من بعلبك: لبنان يحتاج إلى دولة قوية تحمي سيادتها.. والمقاومة عنصر قوة
لبنان منذ 3 أيام
النائب ينال صلح: الانتخابات استحقاقٌ سياديٌّ لا يخضع للابتزاز 
النائب ينال صلح: الانتخابات استحقاقٌ سياديٌّ لا يخضع للابتزاز 
لبنان 2025-12-28
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة