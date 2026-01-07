كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
رياضة

رياضة

مواجهات قوية للمنتخبات العربية في ربع نهائي كأس أفريقيا

2026-01-07 17:10
ستشهد مباريات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، حضور ثلاثة منتخبات عربية تأهلت جميعها إلى هذا الدور المتقدم من المسابقة، ليكون الحصاد أفضل من النسخة الماضية للبطولة القارية.

وكان قد أُسدل الستار على دور الـ16 من البطولة، حيث تأهلت 8 منتخبات للدور ربع النهائي فيما ودّعت 8 أخرى البطولة المقامة على الأراضي المغربية.

والمنتخبات المتأهلة هي مصر، المغرب، الجزائر، مالي، نيجيريا، الكاميرون، ساحل العاج، السنغال، في حين أن المنتخبات المغادرة هي الكونغو الديمقراطية، بوركينا فاسو، موزمبيق، بنين، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس، السودان.

وتجمع المواجهة الأولى في ربع النهائي بين منتخبَي السنغال ومالي، على ملعب طنجة الكبير، يوم الجمعة المقبل. ويجمع ربع النهائي الثاني بين منتخبي المغرب والكاميرون، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبد الله في الرباط، في واحدة من أقوى مباريات البطولة.

وتتواصل منافسات ربع النهائي يوم السبت بإقامة مواجهتَين، تجمع الأولى الجزائر ونيجيريا، في ملعب مراكش، في حين تختتم المباريات بمواجهة بين بين منتخبَي مصر وساحل العاج في ملعب أدرار.

كرة القدم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025
