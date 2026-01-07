"قسد" تتهم الجيش السوري بمحاولة التقدم بالدبابات في حلب.. والأخير ينفي ويؤكد التزامه بإجلاء المدنيين

ارتفعت حدة الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوري ومقاتلي تنظيم "قوات سورية الديمقراطية" – "قسد" في أحياء مدينة حلب، وتتركز بشكل خاص على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث تدور اشتباكات عنيفة، وتستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف والمدفعية.

واتهمت "قسد" الجيش السوري بـ"شنّ هجوم في حلب باستخدام الدبابات"، مؤكدة أن قواتها "أفشلت محاولة تقدّمه نحو تلة الكاستيلو ما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف المهاجمين".

وجاء في بيان صادر عن "قسد": إن "القوات المهاجمة فرّت من المكان، تاركة جثث قتلاها خلفها"، معتبرة أن "فصائل تابعة لحكومة دمشق تشن هجومًا بالأسلحة الثقيلة على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية"، في حين "تخوض قوات الأمن الداخلي مقاومة عنيفة لصد هذا الهجوم وحماية السكان".

وادّعت "قسد" أن القصف المدفعي ومدفعية الدبابات استهدفت أحياء سكنية في مناطق الليرمون والشيحان والسريان والمناطق المحيطة، ما أدى إلى إصابة مدنيّين اثنين.

وأضافت "قسد" أن الجيش السوري شن هجومًا ظهر الأربعاء على مركز ناحية دير حافر باستخدام "درون انتحاري" والأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابة مدني نُقل لتلقي العلاج.

ووجّه البيان رسالة تضامنية إلى سكان حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وصفهما بأنهما "رمز المقاومة والصمود"، مشيدًا بـ"الوعي الوطني العالي" للسكان و"وحدتهم" في مواجهة ما وصفه بـ"المؤامرات والاعتداءات"، ومؤكدًا أن "الصمود الشعبي هو الأساس في إحباط كل المخططات".

وختم البيان الذي حمل توقيع سيبان حمو؛ عضو القيادة العامة لـ"قسد"، متوقعًا أن يظل حيَّا مقصود والأشرفية "قلعتين عصيتين على الانكسار، وأن تستمر المقاومة والانتفاضة دفاعًا عن الأرض والإنسان والكرامة".

الجيش السوري ينفي محاولات التقدّم

من جهته، نفى الجيش السوري أن تكون قواته شنّت أي محاولة تقدّم باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، في حلب مؤكدًا أن "أولويته تبقى تأمين خروج المدنيين من حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية".

ونقلت وكالة الأنباء السورية - "سانا" عن "هيئة العمليات" التابعة للجيش السوري اتهامها تنظيم "قسد" باستهداف المدنيين في أثناء محاولتهم الخروج من الأحياء لمنعهم من الإخلاء"، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى "استخدام السكان دروعًا بشرية".

وأضافت الهيئة: "قريبًا سيتم بسط الأمن والاستقرار في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بالطريقة الأنسب لحماية الأهالي من بطش تنظيم قسد".

إلى ذلك، اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان حكومة دمشق بـ"افتعال هذه الحرب لتعلن انتصارًا على الكرد، وليس على "قوات سورية الديمقراطية"، مؤكدًا أن لا وجود لـ"قسد" في مدينة حلب.

وبحسب المرصد فقد ارتكب الجيش السوري "مجازر بحق العلويين في الساحل في السنة الماضية، وبحق الدروز في السويداء، ويريد افتعال الأمر ذاته بحق الكرد".

وقال: إنّ "الحكومة تسعى إلى نشر الطائفية والعنصرية في سورية، وتقدّم تنازلات لـ"إسرائيل" وتبيع الجولان والجنوب السوري.

