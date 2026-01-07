نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مصادر قولها إنّ "قوات أميركية نفّذت إنزالًا جويًّا على ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي" واختطفتها، واصفة ما جرى بـ"السابقة الخطرة".

وأوضحت المصادر، أنّه "على الرغم من محاولات القبطان المتكرّرة للإبلاغ عن هُوية الناقلة الروسية وطبيعتها المدنية، استمرّت المطاردة الأميركية".

وذكَرت القناة أنّ "ناقلة النفط الروسية "إم/تي مارينيرا" تُبحر حاليًا في المياه الدولية في شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي وهي ملتزمة بالقانون البحري الدولي".

وقالت: "لأسباب مجهولة، تحظى الناقلة الروسية باهتمام متزايد ومتابعة من قِبَل القوات الأميركية وقوات "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، وهو اهتمام غير مألوف وفق وضع السفينة التي تُبحر بطابع سلمي".

وأضافت: "تتابع سفينة لخفر السواحل الأميركي الناقلة منذ أيام عدة، على بُعْد نحو 4000 كيلومتر عن الساحل الأميركي. نأمل بأن تبدأ الدول الغربية التي تزعم التزامها بحرّية الملاحة معالجة الأمر بنفسها".

وأعلنت شركة "بوريفيست مارين"، في بيان، مؤخّرًا، أنّ "ناقلة النفط الروسية "إم/تي مارينيرا" (رقم IMO: 9230880)، الفارغة والمتَّجهة نحو مدينة مورمانسك الروسية، تتعرَّض لمطاردة مطوَّلة من خفر السواحل الأميركي في شمال المحيط الأطلسي، مع تحذيرات من محاولة محتمَلة لاعتراضها في ظروف جوية خطرة".

وأشارت الشركة أيضًا إلى أنّ طائرات استطلاع أميركية من نوع "بي 8 آيه بوسيدون" تراقب الناقلة طوال الوقت.

