2026-01-07 17:52
أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية عن نيّتها توجيه "اتهامات محلية" ضد الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، تتعلّق بقضايا "الهجرة غير الشرعية" و"تهريب المخدرات"، وفق زعمها.

وقال حاكم الولاية رون دي سانتيس، للصحافيين في فلوريدا: "نحن ندرس بجدّية بالغة رفع دعوى قضائية ضد نيكولاس مادورو على مستوى الولاية. مكتب المدعي العام سيتولّى القضية".

وزعم دي سانتيس أنّ "الرئيس الفنزويلي متورّط في تهريب المخدرات، وخاصة إلى فلوريدا، وأَطلق سراح مهرّبين من السجون الفنزويلية وأرسلهم عبر الحدود إلى الولايات المتحدة"، معتقدًا أنّ ذلك "عمل عدائي للغاية" من جانب الرئيس الفنزويلي.

وذكَر دي سانتيس، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه "يمكن توجيه اتهامات على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، باعتبارهما سلطتَين قضائيتين منفصلتين".

وفي 5 كانون الثاني/يناير 2025، مَثَلَ مادورو أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" و"جرائم أخرى". 

وكانت قوات أميركية خاصة قد اختطفت الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، في عدوان عسكري استهدف مقر إقامته في ثكنة عسكرية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، يوم 3 كانون الثاني/يناير 2025، ثم نقلته إلى نيويورك لمحاكمته أمام المحاكم الأميركية الفيدرالية بتهم "تهريب المخدرات".

