لبنان

الشيخ الخطيب يبحث مع شكر قضية النقيب المخطوف ويستقبل أمين سر
لبنان

الشيخ الخطيب يبحث مع شكر قضية النقيب المخطوف ويستقبل أمين سر "الاشتراكي"

2026-01-07 18:24
104

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، الأربعاء 7 كانون الثاني/يناير 2025، في مقر المجلس على طريق المطار؛ الوزير السابق فايز شكر، حيث بحثا الأوضاع العامة ومستجدات قضية النقيب المتقاعد المخطوف أحمد شكر.

وقال شكر، عقب اللقاء: "تمّ التطرُّق (خلال اللقاء) إلى مسائل سياسية لها علاقة بموضوع البلد وما يتعرّض له، ومن ثم تشاورنا مع سماحته في موضوع اختطاف النقيب المتقاعد السيد أحمد شكر، وإنْ شاء الله الأمور ستكون إيجابية بعدما نطَّلع على نهاية التحقيق عندما يصل إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار".

واستقبل الشيخ الخطيب أمين سر "الحزب التقدمي الاشتراكي"؛ ظافر ناصر الذي اطمأن إلى صحته، وبحثا في أوضاع لبنان والمنطقة، في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" واحتلاله الأراضي اللبنانية.

وشدّد الشيخ الخطيب وناصر على "إنجاز الاستحقاق الانتخابي في مواعيده الدستورية وإدانة العدوان "الإسرائيلي" الذي يضرب عرض الحائط بكل الاتفاقات الدولية وينتهك آليات عمل "الميكانيزم"".

كما استقبل الشيخ الخطيب رئيس مجلس "مستشفى الزهراء الجامعي"، البروفيسور يوسف فارس، مع وفد مجلس الإدارة، هنّأه بالعام الميلادي الجديد وأطْلَعه على أوضاع المستشفى.
 

الكلمات المفتاحية
الشيخ علي الخطيب فايز شكر أحمد شكر
