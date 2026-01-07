أقامت الهيئات النسائية في بلدة يحمر حفلًا بمناسبة ولادة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)، في مسجد الإمام الحسين (ع) في البلدة، بحضور أخوات شاركن في دورات ثقافية.

استُهلّ الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تلتها كلمة وجدانية تناولت سيرة أمير المؤمنين (ع) وقِيَمه الرسالية، ثم كانت كلمة للخرّيجات من الدورات الثقافية عبّرن فيها عن أثر هذه الدورات في تنمية الوعي وبناء الشخصية.

من جهته، ألقى الشيخ علي عبد الله كلمة بعنوان "على نهج علي (ع)"، شدّد فيها على "أهمية الانخراط في الدورات الثقافية ودورها في ترسيخ القيم والمعرفة في المجتمع".

واختُتم الحفل بتكريم الأخوات المشاركات في الدورات الثقافية والقرآنية ودورة الإسعافات، بحضور مسؤولة الهيئات النسائية في قطاع البقاع الغربي مريم الحرشي. وتلا ذلك توزيع الحلوى على حب أمير المؤمنين (ع).

