أعلنت وزارة النقل الروسية، أن القوات الأميركية احتجزت اليوم الأربعاء 07 كانون الثاني/يناير 2026، ناقلة النفط الروسية "مارينيرا".

وقالت الوزارة في بيان: "نحو الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت موسكو صعدت قوات البحرية الأميركية على متن السفينة "مارينيرا" في عرض البحر وانقطع الاتّصال بها"، لافتة إلى أن السفينة المحتجزة كانت قد حصلت على تصريح مؤقت للإبحار تحت علم الدولة الروسي في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وشدد البيان على أنه "لا يحق لأي دولة استخدام القوّة ضدّ السفن المسجلة حسب الأصول في الولايات القضائية للدول الأخرى"، مؤكدة أن عملية إنزال عسكريين أميركيين على متن ناقلة النفط "مارينيرا" في عرض البحر انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

بدورها؛ أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب التقارير التي تفيد باعتلاء أفراد عسكريين أميركيين على متن ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي.

وشدّدت الوزارة على أن روسيا تطالب الولايات المتحدة بضمان معاملة إنسانية وكريمة للمواطنين الروس على متن سفينة "مارينيرا" واحترام حقوقهم ومصالحهم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نظرًا للمعلومات الواردة بشأن وجود مواطنين روس ضمن الطاقم، فإننا نطالب الجانب الأميركي بضمان معاملتهم معاملة إنسانية كريمة، واحترام حقوقهم ومصالحهم احترامًا تامًا، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم".

وأفادت قناة روسيا اليوم بأن القوات الأميركية "نفذت إنزالًا جويًا على ناقلة النفط الروسية شمال المحيط الأطلسي، في سابقة خطيرة".

ونقلت القناة عن مصادر قولها: إنه "على الرغم من محاولات القبطان المتكررة للإبلاغ عن هوية السفينة الروسية وطبيعتها المدنية استمرت المطاردة الأميركية".

وأعربت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الروسية في بيان عن قلقها البالغ حيال عملية القرصنة الأميركية، وقالت: "نتابع بقلق كبير الوضع المحيط بناقلة النفط الروسية "مارينر".. تبحر سفينتنا حاليًا في المياه الدولية شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي وملتزمة التزامًا تامًا بالقانون البحري الدولي. ولأسباب مجهولة تحظى السفينة الروسية باهتمام متزايد ومتابعة من القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي، وهو اهتمام غير مألوف وفق وضع السفينة التي تبحر بطابع سلمي".

وأضافت: "تتابع سفينة لخفر السواحل الأميركي الناقلة منذ عدة أيام، على بعد نحو 4000 كيلومتر عن الساحل الأميركي. نأمل أن تبدأ الدول الغربية التي تزعم التزامها بحرية الملاحة معالجة الأمر بنفسها".

وأعلنت شركة "بوريفيست مارين" في وقت سابق في بيان أن ناقلة النفط الروسية "إم.تي. مارينيرا" تتعرض لمطاردة مطولة من خفر السواحل الأميركي في شمال المحيط الأطلسي مع تحذيرات من محاولة محتملة لاعتراضها في ظروف جوية خطرة.

وأكدت الشركة أن ناقلة النفط "إم.تي. مارينيرا" (رقم IMO: 9230880)، فارغة ومتجهة نحو مدينة مورمانسك الروسية بسرعة 8.5 عقدة وتتعرض لمطاردة خفر السواحل الأميركي تحت مراقبة جوية من طائرات الاستطلاع "بي-8 إيه بوسيدون".

