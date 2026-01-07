أُقيم حفل تأبيني بمناسبة مرور ثلاثة أيام على رحيل الفقيد علي النمر؛ والد الشهيد حسين النمر، في حسينية الزهراء (ع) في حي الشراونة بمدينة بعلبك، في حضور مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، نائب مسؤول المنطقة السيد فيصل شكر، إلى جانب فعاليات دينية واجتماعية، وحشد من الأهالي وذوي الفقيد ومحبّي الشهداء.

اسْتُهلَّ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة لحزب الله ألقاها السيد شكر، شدّد فيها على "ثبات خيار المقاومة وتمسّكها برايتها وقيمها"، مؤكّدًا أنّ "هذه الراية تمثّل جوهر العقيدة والهوية الإيمانية" وأنّها "باقية وقادرة على مواجهة التحدّيات مهما اشتدّت الضغوط".

وأشار السيد شكر إلى أنّ "مسار المقاومة متواصل في مختلف الساحات، ومحاولات كسر إرادتها أو إخضاعها لن تنجح".

وفيما بيّن أنّ "المشروع الصهيوني يفتقر إلى الاستقرار"، أكّد أن "شعوب المنطقة ماضية في الدفاع عن حقوقها وأرضها"، مشدّدًا على أنّ "المقاومة ستبقى حاضرة وثابتة في لبنان، والشعب الفلسطيني لن يُزحْزَح عن أرضه مهما طال الزمن".

كما أُلقيت كلمة باسم آل الفقيد، شكرت المشاركين في تقديم العزاء والمواساة، وعبرّت عن "الاعتزاز بالمسيرة الإيمانية والجهادية التي شكّلت نهج العائلة". ثم اختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني.

